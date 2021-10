Kunstkolumne Bildbetrachtung von Sabine Altorfer – diese Woche: Kunst beim Wandern Die gelben Wegweiser weisen beim Wandern den Weg. Doch was machen wir, wenn die Schilder uns in alle Richtungen und die Irre führen? Sinnieren über den Lebensweg. Oder uns amüsiert an der schlichten Schönheit des Alltags freuen. Sabine Altorfer Jetzt kommentieren 24.10.2021, 05.00 Uhr

Kunst am Wanderweg. Auf dem Weg über den Chatzenstrick von Einsiedeln nach Rothenthurm entdeckt: «DA IST DORT» von Zeno Schneider. Haben wir zuvor je realisiert, wie schön diese gelben Schilder sind? zvg

Dieses Kunstwerk versteht man wohl nur in der Schweiz. Dass es Kunst sein muss, darüber war sich das Wandergrüppli letzthin auf dem Weg von Einsiedeln nach Rothenthurm sicher. So wie die Wegweiser akkurat im Viereck aufeinandergetürmt und angeordnet sind, zeigen sie viel, aber nicht den richtigen Weg. Ein Täfelchen am Zaun bestätigte: «DA IST DORT», Zeno Schneider, 2021. Wanderwegzeichen mit philosophischem Effekt: ein Novum.

Schön hob sich das Gelb vom blauen Himmel ab, hübsche Akzente setzten die weiss-roten Spitzen. Zweifel an der Echtheit aufkommen liessen aber die Inschriften «Umgehung bei Schiessgefahr» und «Umgehung bei Windfall». Doch auf dem weiteren Weg, bei starkem Föhn, zeigte sich: Der Einsiedler Künstler und Arzt Zeno Schneider hat nichts erfunden, solche Schilder gibt es hier. Aber er hat das visuelle Potenzial der Schilder erkannt, hat sie gekonnt in Form gebracht, uns die Augen geöffnet, zum Sinnieren gebracht und eine Freude gemacht.

Kein Fake! Solche Schilder gibt es. Sabine Altorfer

Zeno Schneider

Wenn Sie sich fragen, wer denn Zeno Schneider ist, der Urheber. Nun, ich kannte ihn nicht, finde aber Folgendes über ihn: 1951 in Wettingen geboren, Stiftsschule Einsiedeln, Medizinstudium, Praxis in Einsiedeln, wo er lebt und «seit den Jugendjahren befasse ich mich intensiv mit Theater, Musik und künstlerischer Gestaltung». Doch sehen Sie selber, auf https://zenoschneider.ch oder in diesem Video:

Zeno Schneider youtube

Weil das Wandern über Hügel nicht nur Freude macht, sondern wunderbare Blicke auf die Landschaft bietet, hier zwei Impressionen mit Föhnstimmung:

Sabine Altorfer

Sabine Altorfer

Die Autorin: Bild: Chris Iseli Sabine Altorfer Altorfer war bis Ende November 2020 Kulturredaktorin bei CH Media und ist jetzt freie Autorin. Sie schreibt primär über Bildende Kunst. Seit März 2017 verfasst sie jede Woche in der «Schweiz am Wochenende» eine Bildbetrachtung – passend zur Jahreszeit, aktuellen Ereignissen oder zu Werken, die sie besonders mag.