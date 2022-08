Kunstkolumne Bildbetrachtung von Sabine Altorfer – diese Woche: Kunst aus einem kenianischen Slum an der Documenta Weltkunst will die grosse Schau in Kassel seit je zeigen. Den eurozenztrischen Blick haben Kollektive aus ehemaligen Kolonien diesmal radikal umgekehrt. Nicht immer zugunsten der Kunst. Aber es gibt Entdeckungen an der Documenta, etwa vom Wajukuu Art Project aus Nairobi. Sabine Altorfer 1 Kommentar 07.08.2022, 05.00 Uhr

Da schärft die Documenta unsere Wahrnehmung. Skulptur aus hunderten gebrauchten Messern aus einem Slum von Nairobi. Wajukuu Art Project, Ngugi Waweru, Kahiu kogi gatemaga mwene, 2022. Installationsansicht, Documenta Halle. Nicolas Wefers / documenta

Wände aus rostigem Wellblech und ein krudes Bogengebilde in rötlichem Sand. Sind wir in einer Favela oder einem maroden Lagerschuppen? Nein, an der Documenta in Kassel, der Weltkunstausstellung, die alle fünf Jahre den Stand der Kunst aufzeigen will. Die 15. Ausgabe ist von Kollektiven aus ehemaligen Kolonien und von indigenen Minderheiten geprägt. Dokumentarisches dominiert, doch wenn kulturelle Basisarbeit und Gestaltungswillen zusammenpassen, resultieren solch eindrückliche Environments.

In der Documenta Halle hat das Wajukuu Art Project aus dem Slum Lunga Lunga bei Nairobi eine düstere Erlebnislandschaft gebaut. Dieser Doppelbogen ist aus Veloketten gezeichnet und mit hunderten Messern bestückt – gebrauchten, geflickten, nachgeschliffenen. Welch ein Kontrast zu dem, was in unseren Schweizer Schubladen lagert! Man spürt, wie wertvoll für diese Menschen Material wie Veloketten, Messer und Metallstangen ist, wie lange es gebraucht wird – und man hofft, die Besitzerinnen haben adäquaten oder besseren Ersatz bekommen.

Die documenta fifteen in Kassel dauert bis 25. September.

Detail aus der Installation. Sabine Altorfer

Den Eingang zur Documenta Halle hat das Wajukuu-Kollektiv als Hütte und Tunnel gestaltet. Er ist von der traditionellen Massai Architektur in Ostafrika inspiriert. Nicolas Wefers / documenta

Und so präsentiert sich die Halle im Inneren. Sabine Altorfer

