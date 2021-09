Kunstkolumne Bildbetrachtung von Sabine Altorfer – diese Woche: Kreiselkunst vom Feinsten Meist nervt was auf Kreiseln steht. Doch die Stahlskulptur von Gillian White in Martigny passt. Ihre «Windjammer» tröstete sogar die Velofahrerin im Gegenwind. Sabine Altorfer 12.09.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Aus hartem, rostbraunem Cortenstahl und scheinbar doch gekrümmt vom steten starken Wind im Rhonetal: «Complainte du vent/Windjammer» von Gillian White aus dem Jahr 2000. Bild: Sabine Altorfer

Kreiselkunst. Ein heisses Eisen. Denn das meiste, was wir umzirkeln, sollte man nicht als Kunst bezeichnen. Anders in Martigny: Dort regte Mäzen Léonard Gianadda 1994 beim Bau der ersten Kreisel an, zeitgenössische Skulpturen anzukaufen. 17 Werke bilden nun eine permanente Freiluftausstellung. Darüber freute ich mich kürzlich, als ich mit dem Velo – natürlich hart gegen den Wind! – durchs Wallis pedalte und vor dieser Skulptur von Gillian White landete. Treffender gehts nicht!

«Windjammer», Complainte du vent» heisst das in die Schräge geblasene, mächtige Dreieck mit dem ausgeklappten Steg aus Cortenstahl. Der französische Name meint Klagelied, im deutschen Titel versteckt die gebürtige Engländerin White auch das Segelschiff. Die Bildhauerin liebt es, ihre monumentalen Skulpturen in Dialog zur Natur zu stellen, sie scheut rechte Winkel, entwirft lieber raffinierte, dynamische Abfolgen oder tänzerisch bewegte Wirkungen – oder sie verblüfft uns wie hier durch eine scheinbar prekäre Statik.

Zur Künstlerin

Bild: Hanspeter Baertschi

Gillian White ist auch Zeichnerin, experimentierte mit Holz und Stein, aber ihr wichtigstes Arbeitsmaterial ist Cortenstahl. Der bekommt in Regen und Wetter eine wunderbar rostrote Haut, aber rostet nicht durch. Gillian Louise White ist 1939 in Orpington in England geboren, sie studierte bei Anthony Caro in London, danach in Paris und lebt seit Jahrzehnten in der Schweiz.

Sphären und Tanzende

Abstrakte kosmologische Formen, spielerische Abwicklungen, dynamische Bewegung oder gar abstrakte Skulpturen, die das Motiv tanzender Menschen umsetzen. Das inhaltliche und formale Spektrum von Gillian White ist über Jahrzehnte breit und kontinuierlich gewachsen. Dieser filmischer Rundgang durch ihre Ausstellung im Jardin botanique in Champex von 2011 zeigt die formale Vielfalt ihrer Metallskulpturen.

youtube

Alle 17 Kunst-Kreisel in Martigny finden Sie hier:

https://www.martigny.ch/fr/giratoires-sculptures-3575.html