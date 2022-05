Bildbetrachtung: Klassenkampf zum 1. Mai

Kunstkolumne Bildbetrachtung von Sabine Altorfer – diese Woche: Klassenkampf zum 1. Mai Krass hat der deutsche Maler Georg Scholz vor 100 Jahren die Kluft von arm und reich dargestellt. Klassenkampf war mehr als ein Schlagwort, dem Künstler war er wichtig – auch wenns ihn selber nicht betroffen hat. Sabine Altorfer Jetzt kommentieren 01.05.2022, 05.00 Uhr

Mein Bild zum 1. Mai:« Arbeit schändet» oder «die Zeitungsträger». Georg Scholz hat es vor hundert Jahren nicht für eine Demonstration gemalt, sondern um Ungerechtigkeit anzuprangern. Im wirkungsvollen Stil der Neuen Sachlichkeit. 39,9 × 49 cm, Aquarell und schwarze Kreide. Kunsthalle Karlsruhe

«Arbeit schändet» betitelte Georg Scholz 1921 dieses Bild. Zu einer Zeit also, als Klassenkampf nicht nur am 1. Mai für die Arbeiterinnen und Arbeiter existenziell war, weil Arbeit kaum eine Existenz bot. Fast als Karikatur kommt es daher: der Kapitalist feist und grinsend, einem gut gemästeten Schweinchen gleichend, mit Hut und Zigarre im teuren Auto. Der Zeitungsverträger und der Bub dagegen sind ausgehungert und gebeugt, mit trübem Gesicht und geflickten Kleidern.

Doch Georg Scholz (1890–1945) macht sich nicht lustig, sondern überzeichnet und vereinfacht gleichzeitig, um Wirkung zu erzeugen und die Ungerechtigkeit anzuprangern. Schon die Komposition ist klar und effektvoll: Das Bild ist durch die Fabrik und den rauchenden Kamin in vier hierarchisch ungleiche Felder geteilt. Unten, am schlechtesten Platz, geht der Arbeiter – nach links, also ohne Perspektive. Der Kapitalist dagegen hockt oben und fährt in die Zukunft. Ihm gehört zudem die einzige Buntfarbe: ausgerechnet das Rot der 1.-Mai-Fahne an seinem Auto.

Georg Scholz

Georg Scholz, geboren 1890 in Wolfenbüttel, studierte in Karlsruhe und Berlin. Man zählt ihn wie - George Grosz oder Otto Dix - zu den gesellschaftskritischen Malern nach dem Ersten Weltkrieg. Sie alle malten in einem schnörkellosen, plakativen Stil. Fachbegriff: Neue Sachlichkeit. 1923 wurde Scholz Lehrer an der Karlsruher Kunstakademie, mässigte sich und seinen Malstil. Wie sein Selbstporträt als gut situierter Bürger von 1926 zeigt.

Georg Scholz: Selbstbildnis vor der Litfasssäule, Öl auf Pappe, 1926. Im Besitz der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe. Wikimedia

Bis 1933 unterrichtete Georg Scholz in Karlsruhe. Dann verfemten ihn die Nationalsozialisten als «entarteten Künstler», entfernten ihn aus dem Amt. Er lebte bis zu seinem Tod 1945 zurückgezogen in Waldkirch.

Die Autorin Bild: Chris Iseli Sabine Altorfer Sie war bis Ende November 2020 Kulturredaktorin bei CH Media und ist jetzt freie Autorin. Sie schreibt primär über Bildende Kunst. Seit März 2017 verfasst sie jede Woche in der «Schweiz am Wochenende» eine Bildbetrachtung – passend zur Jahreszeit, aktuellen Ereignissen oder zu Werken, die sie besonders mag.

