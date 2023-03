Bildbetrachtung: Katzen und Geometrie vertragen sich gut

Kunstkolumne Bildbetrachtung von Sabine Altorfer – diese Woche: Katzen und Geometrie vertragen sich gut Wie kann man Traditionen fortschreiben und trotzdem ein eigenständiges Werk erschaffen? Die Zürcher Künstlerin Athene Galiciadis, 44, demonstriert es - mit mutigen Kombinationen. Sabine Altorfer Jetzt kommentieren 26.03.2023, 05.00 Uhr

Haus Konstruktiv: Athene Galiciadis, Stillleben (Gespaltene Persönlichkeit), 2021 Andreas Zimmermann / Haus Konstruktiv

Der Mix ist mutig: ein buntes Muster, archaische Gefässe und zwei schwarze Katzen, die einen starr anschauen. Eine solche Mischung zwischen Strenge, Verspieltheit und humorvollem Aperçu auf grossem Format flüstert einem zu: Ich stamme aus der Postmoderne. Doch in der Malerei war diese Ära der 1980er-Jahre weit weniger wichtig als in der Architektur. Die Rückbesinnung auf die Kunstgeschichte der an Akademien geschulten Kunstschaffenden ist ein Phänomen des 21. Jahrhunderts.

Tatsächlich hat Athene Galiciadis, 1978 in Altstätten, geboren, ihre Studien in Zürich und Lausanne 2007 abgeschlossen. Sie malt dünnflüssig auf grobe Leinwände, schichtet, verwischt, präzisiert. Die geometrischen Ornamente – rechtwinklig oder gewellt – gaukeln Räume vor. Ein Zickzack kann zur Schlange werden, aber ihre Favoriten sind Katzen, die so anhänglich wie undurchschaubar agieren. Oft fügt Galiciadis ihre bemalten Gefäss-Skulpturen mit ins Bild, so dass ihr multimediales Schaffen sich in einem Werk konzentriert.

Blick in die Ausstellung «Orientation». Stefan Altenburger

Athene Galiciadis

Die Künstlerin mit griechisch-ungarischen Wurzeln ist 1978 in Altstätten, SG, geboren, sie lebt und arbeitet in Zürich. Das Haus Konstruktiv schreibt zu ihrer Biografie: «Athene Galiciadis studierte Bildende Kunst an der Zürcher Hochschule der Künste (2003–2005) und an der École cantonale d’art de Lausanne (2006–2007). Sie kann auf einige Einzelausstellungen zurückblicken wie Spiraling Shifts im Nidwaldner Museum Winkelriedhaus in Stans (2019) und Sublunatic im sic! Raum für Kunst in Luzern (2013). Hinzu kommen zahlreiche Beteiligungen an Gruppenausstellungen, darunter im Aargauer Kunsthaus in Aarau (2021), im Atelier Hermann Haller in Zürich (2020) und im Kunst Raum Riehen (2016).»

Athene Galiciadis zvg/Haus Konstruktiv

