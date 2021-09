Bildbetrachtung: Kara Walker, die Kämpferin gegen Rassismus

Kunstkolumne Bildbetrachtung von Sabine Altorfer – diese Woche: Kara Walker, die Kämpferin In den USA ist Kara Walker eine der wichtigsten Kämpferinnen gegen Rassismus und Diskriminierung. Das Kunstmuseum Basel kann Hunderte Blätter aus ihrem Archiv zeigen. Eine Sensation. Sabine Altorfer Jetzt kommentieren 05.09.2021, 05.00 Uhr

Die US-Amerikanerin Kara Walker zeichnet gegen Diskriminierung, Rassismus und sexuelle Gewalt. «Am No Body» lesen wir als Hilferuf und Protest der schwarzen Figur. «Untitled», setzte Walker selber über das Blatt von 2011. Bild: Collection of Randi Charno Levine © Kara Walker

Krass angeschnitten und in die Ecke gedrängt ist die Haupt­figur auf dieser Kohlezeichnung. Mit dem erhobenen Arm, der riesigen Hand und vor allem mit dem Strahlenkranz, der von ihrem Kopf ausgeht, füllt sie trotzdem allein das Bild, ja sprengt das Papierformat sogar. Und doch steht da: «Am No Body!», ich bin niemand – gar ohne das grosse I, das ging in den heftigen zeichnerischen Gesten unter. Oder man übersetzt: Ich bin nicht (nur) Körper.