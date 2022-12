Kunstkolumne Bildbetrachtung von Sabine Altorfer – diese Woche: kalte Öfen Möchten Sie einen Ofen kaufen? Bei diesen Händlern? Allenfalls gar mit einem der Viecher? Das Bild der Basler Malerin Valery Heussler ist so fantastisch wie irreal – aber träumen tut doch gut. Sabine Altorfer Jetzt kommentieren 04.12.2022, 05.00 Uhr

«Der Ofenhändler» von Valery Heussler (1920-2007) ist so fantasievoll wie unheimlich. Die seltsamen Wesen wirken wie aus einem wilden Traum und erinnern an mittelalterliche Wimmelbilder. 1951 gemalt, 1952 vom Kunstmuseum Basel angekauft. Tempera auf Leinwand, 46.5 x 61 cm. Martin P. Bühler / Kunstmuseum Basel- Ankauf mit Mitteln aus dem Schiess-Fonds

Öfen sind aktuell Mangelware. Diese hier scheinen nicht gefragt. Das Ofenhändlerpaar träumt friedlich und braucht die schwarzen Kessel nur als Stützen für die Zeltplache. Während die Menschen in der bräunlichen Einöde schlafen, tummelt sich eine fantastische Menagerie in ihren Öfen – und wohl auch in ihren Träumen: Echsen, Teddybären, Lemure und nicht identifizierbare Viecher. Aus einem Mauseloch in der Landschaftswand schwärmen Wesen mit Antennen. Ausserirdische? Irdisch mutet dagegen das muntere Engelspaar auf der hellblauen Wolke an. Doppelgänger des Händlerpaares?

Diese fantastisch-surreale Welt geschaffen hat Valery Heussler 1951. Inspiriert wurde die Baslerin auf den Liparischen Inseln – und im Umfeld der damaligen fantastischen Basler Malerei. Sie war damit erfolgreich: Das Kunstmuseum Basel kaufte schnell mehr als dieses Werk. Trotzdem wechselte Valery Heussler Ende der 1960er-Jahre zur Bildhauerei. Öfen hat die Eisenplastikerin aber nicht geschmiedet.

Valery Heussler

Die Lebensgeschichte von Valery Heussler ist turbulent und voller Brüche. Aber was durchgeht ist ihr Wille und ihr Wollen. Freiheit und Kunst kann man als ihr Lebensmotto benennen. Für die Tochter eines Garagisten schien der Weg klar: Volksschule, etwas Geld verdienen, heiraten. Ausbildung? Nicht nötig. Mit 15 reisst Valery von zuhause aus, wird aber zurückgeholt, meldet sich heimlich für die Handelsschule an, arbeitet bei der Warenhauskette Maus Frères als Bürolistin, kann sich mit ihrem gestalterischen Können aber bald zur Grafikerin mausern, gründet 19-jährig die erste Reklamezentrale innerhalb der Warenhausgruppe. Eine Karriere scheint begründet. Doch zwei Jahre später kündigt sie, sie will die Kunstgewerbeschule ganztägig besuchen - und hält sich mit Nachtarbeit über Wasser.

In den Basler Künstlerkreisen ist ihr wohl, dort ist sie akzeptiert. 1947 heiratet sie den Basler Maler Alex Maier, es entstehen surreale Tempera-Malereien, manche düster und vom Krieg geprägt, andere nach Aufenthalten auf Lipari auch von Kraft und eigenwilligen Bilderfindungen durchdrungen. Eigenwillig ist auch ihr «Selbstporträt mit Bumpf» von 1954.

Erfolge und Ankäufe folgen - und Valery Heusslers langes Engagement in der Basler Fasnachtszene als Larven- und Laternenmalerin beginnt. Um 1960 dann wieder ein Bruch. Sie will endlich dreidimensional schaffen. An der Gewerbeschule lernt sie schweissen und schmieden, und findet im Fricktal, im Aargauischen Elfingen ein Bauernhaus, dessen Scheune sie als Schmiedeatelier ausbaut. Röhrenartige Ohren- und Augenmenschen entstehen, bald auch die «Salesmen», anonyme Figuren die gleichförmig und blind und mit Aktenköfferli durch die Business-Welt schreiten. Kunst müsse sich mit der Gegenwart beschäftigen, und als Künstlerin müsse sie sich gegen Missstände engagieren, war Valery Heussler je länger je mehr überzeugt. So lernte ich sie kennen, dafür kämpfte sie. Engagiert, manchmal deprimiert über die Zustände in Gesellschaft und Kunstpolitik, aber meist agierte sie mit Witz und Schalk.

1991 zeigte Valery Heussler im Eisenwerk Frauenfeld eine grosse Installation. Darüber gab es in der Tagesschau (!) des Schweizer Fernsehens einen Bericht. https://www.srf.ch/play/tv/tagesschau/video/kunstobjekte-von-valery-heussler-im-eisenwerk?urn=urn:srf:video:dfeabc59-7ff7-40bb-a58c-82be18faf50c

Die Autorin Chris Iseli Sabine Altorfer Sie war bis Ende November 2020 Kulturredaktorin bei CH Media und ist jetzt freie Autorin. Sie schreibt primär über Bildende Kunst. Seit März 2017 verfasst sie jede Woche in der «Schweiz am Wochenende» eine Bildbetrachtung – passend zur Jahreszeit, aktuellen Ereignissen oder zu Werken, die sie besonders mag.

