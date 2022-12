Bildbetrachtung: Josef kocht den Brei an Weihnachten

Kunstkolumne Bildbetrachtung von Sabine Altorfer – diese Woche: Josef kocht Brei fürs Christkind Die Weihnachtsgeschichte von Christi Geburt ist in der Bibel ziemlich einfach erzählt. Die Kunst hat da oft nachgebessert und mit viel Gold und Glanz ausgeschmückt. Einen Löffel Alltag hat dagegen Konrad von Soest um 1400 dazu gerührt. Sabine Altorfer Jetzt kommentieren 25.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Konrad von Soest : Christi Geburt. Auf Holz, 74 × 61 cm. Wildunger Passionsaltar, geöffneter Zustand, linker Flügel oben rechts. Bad Wildungen, Stadtpfarrkirche. Akg-Images / Maurice Babey

Eine Rangliste der beliebtesten christlichen Motive gibt es nicht. Aber ich vermute zwei Spitzenreiter: Christus am Kreuz und die Geburt Jesu. Für diese Weihnacht habe ich das rührende Bild von Konrad von Soest gewählt, gemalt um 1403 für den Altar in Wildungen, im deutschen Hessen. Der Stall, in dem Josef und Maria Zuflucht finden, ist nur wie ein Bühnenbild angedeutet – natürlich mit Esel und Ochsen, einem Schafhirten auf dem Feld und einem jubilierenden Engel darüber, wie es das Evangelium erzählt.

Die Bühne aber gehört den drei Hauptfiguren. Maria, warmgehalten durch eine riesige rote Bettdecke, hält das nackte Kind, das mit seinem Lockenschopf und der Geste zum Gesicht der Mutter nicht wie ein Neugeborenes wirkt. Davor kniet Josef – gekleidet wie um 1400 –und kocht über dem offenen Feuer einen Brei. Schliesslich muss auch eine heilige Familie essen! Selbst der Teller und der Löffel aus Holz und ein Wasserkrüglein stehen bereit. So menschlich habe ich die Geburtsszene noch nie gesehen.

Ein Altar nach dem Prinzip eines Comic

Der ganze Altar, geöffnet. Wikimedia

Konrad von Soest (ca. 1370-1422 lebte und arbeitete in Dortmund. Der Passionsaltar in der heutigen evangelischen Kirche von Bad Wildungen ist eines seiner wenigen erhaltenen Meisterwerke. Auf dem geöffneten Flügelaltar wird auf einzelnen Bildtafeln - wie in einem Comic - das ganze Leben Christi erzählt: Von der Verkündigung an Maria über die Kindheit von Jesus, die Kreuzigung bis zur Himmelfahrt. Typisch für die Zeit der Gotik sind die überlangen, schmalen Körper, wie Konrad von Soest sie malte – die als Scheiben hinter den Köpfen platzierten Heiligenscheine und der goldfarbene Hintergrund.

Die Autorin Chris Iseli Sabine Altorfer Sie war bis Ende November 2020 Kulturredaktorin bei CH Media und ist jetzt freie Autorin. Sie schreibt primär über Bildende Kunst. Seit März 2017 verfasst sie jede Woche in der «Schweiz am Wochenende» eine Bildbetrachtung – passend zur Jahreszeit, aktuellen Ereignissen oder zu Werken, die sie besonders mag.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen