Kunstkolumne Bildbetrachtung von Sabine Altorfer – diese Woche: In Vivian Suters farbigem Malerei-Urwald Kunst die einen umfängt, rundum bezirzt, die als Erlebnis funktioniert: Das boomt. Es sind nicht primär Youngsters, die solches schaffen, sondern gestandene Künstlerinnen mit Erfahrung. Mein Tipp: Vivian Suter im Kunstmuseum Luzern. Sabine Altorfer Jetzt kommentieren 19.12.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Kunst als Rundum-Erlebnis: Die erste Retrospektive von Vivian Suter, 71, in der Schweiz lässt uns in Luzern diese kaum (mehr) bekannte Künstlerin wieder entdecken. Ausstellungsansicht. Bild: Marc Latzel / © Kunstmuseum Luzern

Diese Bildbetrachtung lädt zu einem farbigen Spaziergang ein, ist aber auch ein Blick zurück auf das Kunstjahr. Vivian Suter hat das Kunstmuseum Luzern mit einem Wald aus lose gehängten Leinwänden gefüllt (bis 13. Februar). Die Besucherin flaniert zwischen den bunt, schnell und mit Vehemenz bemalten Tüchern. Man weiss kaum, wo anfangen, wo innehalten, und muss aufpassen, dass man nicht auf eine am Boden ausgelegte Malerei tritt.

Hier zählt nicht nur das einzelne Bild, sondern die Fülle und Vielfalt. Da erkennt man einen Arm, dort trübes Wasser, da gelbliche Lichtkringel, dort einen dunklen Raum. Allgegenwärtig sind Pflanzen, lebt Suter doch seit 40 Jahren in Guatemala, im Urwald. Die neuen Arbeiten hängt sie draussen auf, lässt Regen, Licht und Wind wirken.

Geboren ist sie 1949 in Buenos Aires, Jugend, Ausbildung und erste Erfolge erlebte sie in Basel. Und der Jahresrückblick? Vivian Suter hat 2021 den Prix Meret Oppenheim, den Grand Prix Kunst der Schweiz, bekommen. Überraschend, aber verdient.

Vivian Suter und der Preis

Den Prix Meret Oppenheim vergibt das Bundesamt für Kultur seit 2001 jedes Jahr, in den drei Sparten Kunst, Architektur und Kunstvermittlung. Die Auswahl trifft die Eidgenössische Kunstkommission. Bedingung, Es ist kein Förderpreis, sondern eine Anerkennung für Kunstschaffende über 40 Jahren. Benannt ist er nach der Künstlerin Meret Oppenheim (1913–1985), die nach einem fulminanten Start als junge Surrealistin in Paris in die Schweiz zurückkam und in Schaffenskrisen eine solche Anerkennung und das damit verbundene Geld gut hätte gebrauchen können. Für die Ausgezeichneten gibt es je 40'000 Franken - und Aufmerksamkeit. Für das Publikum auch mehr Information über die Künstlerin, wird doch immer auch ein filmisches Porträt erstellt.

Porträt über Vivian Suter. BAK/youtube

Das Werk von Vivian Suter ist noch bis zum 13. Februar im Kunstmuseum Luzern zu sehen. Dort unter anderem auch ihre Arbeit «Vivian’s Bed», die sie an der Documenta 14, 2017 in Kassel, gezeigt hat. Und die sie international bekannt gemacht hat.

Vivian's Bed. Bild: Sabine Altorfer

Interessant ist auch diese frühere Arbeit von Vivian Suter aus der Serie «Unförmige» von 1983.

Vivian Suter «Unförmige» Bild: Sabine Altorfer

Die Autorin: Bild: Chris Iseli Sabine Altorfer Sie war bis Ende November 2020 Kulturredaktorin bei CH Media und ist jetzt freie Autorin. Sie schreibt primär über Bildende Kunst. Seit März 2017 verfasst sie jede Woche in der «Schweiz am Wochenende» eine Bildbetrachtung – passend zur Jahreszeit, aktuellen Ereignissen oder zu Werken, die sie besonders mag.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen