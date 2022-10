Bildbetrachtung: Ein Idyll aus der Vor-Laubbläser-Zeit

Kunstkolumne Bildbetrachtung von Sabine Altorfer – diese Woche: Idyll aus der Vor-Laubbläser-Zeit Dieser Herbst ist grandios. Gelb, rot und braun leuchten die Bäume. Doch was machen wir mit dem Laub? Der Wahlwalliser Ernest Biéler hat 1909 die ideale Lösung gemalt. Sabine Altorfer Jetzt kommentieren 30.10.2022, 05.00 Uhr

Ernest Biéler «Ramasseuse de feuilles mortes», Laubsammlerin, um 1909. Gouache, Aquarell und Farbstift auf Papier, 47 x 57.9 cm, Sammlung der Walliser Kantonsmuseen in Sitten. Alamy / www.alamy.com

Blätter überall. Welch wunderbares Geräusch, durch die raschelnden Haufen zu spazieren, doch welch akustische Plage, wenn… Sie wissen schon. Da mutet das Bild der Blättersammlerin als Idyll aus alter Zeit an. Es entstand um 1909 und zeigt, auch Laub ist Rohstoff. Energisch verschnürt die Frau, was sie mit dem Holzrechen geerntet hat, um es nach Hause zu tragen. Sie wird es als Einstreu für die Ziegen im Stall brauchen - oder gar um die Laubsäcke - die Matratzen der armen Leute - neu zu füllen.

Optisch bildet das weisse Tuch den Blickfang, kontrastreich leuchtet das braunrote Laub rundum, nur verhalten angedeutet sind die Farben der Tracht. Die gebückte Frau ist formal und wohl auch ideologisch in die Landschaft eingebettet, Rücken und Hangkante verlaufen parallel, der kräftige Arm bildet die Gegenlinie. Ganz wenig Platz nur gibt der Maler dem Dorf. Und doch erkennt man Savièse, die Wahlheimat von Ernest Biéler (1863-1948). Aufgewachsen am Genfersee, ausgebildet in Paris, kannte Biéler die Trends der Zeit. Erfolg hatten und haben aber vor allem seine kantigen Walliser Köpfe und moderat modernen Alltagsidyllen.

Ernest Biéler

Werke von Biéler sind in viele Schweizer Museumssammlungen gelangt, gezeigt werden sie eher spärlich. Fresken, Mosaike und Glasfenster im Bundeshaus, in der Kirche Saint-François in Lausanne, im Rathaus Le Locle und im Saal des Walliser Grossen Rates sowie im Musée Jenisch in Vevey waren wichtige öffentliche Aufträge. Populär ist Biéler bis heute, wie ein Blick in die Auktionen mit Schweizer Kunst zeigen. Erfolgreich war er auch in seiner Zeit, schon früh technisch brillant, eignete er sich in Paris Techniken der neuesten Stilrichtungen an, Realismus, Impressionismus und malte vor der Jahrhundertwende grosse, symbolistische Werke, wie «Les Feuilles mortes», das dem Kunstmuseum Bern gehört.

« Les Feuilles mortes» von 1899 (im Kunstmuseum Bern) zvg

2011 zeigte das Kunstmuseum Bern eine Übersichtsausstellung zu Ernest Biéler. Im Ausstellungsführer wird erklärt warum er, der doch auch ein Dandy der Zeit war, sich ins Wallis zurückzog: «Nach 1900 hielt sich Biéler immer mehr in Savièse auf, wo er sich ein Atelier erbauen liess. Der Rückzug von Biéler ins Wallis lässt sich in einen kunsthistorischen Kontext einordnen. Die Industrialisierung bedingte im 19. Jahrhundert in ganz Europa tief greifende Veränderungen. Als sich die Künstler gegen Ende des Jahrhunderts des Übergangs von der Agrar- zur Industriegesellschaft und deren negativen Folgen bewusst wurden, entwickelten sie ein Gedankengut, das verloren gegangene Werte und die Harmonie zwischen Mensch und Natur heraufbeschwörte. Diese Vorstellungen projizierte man auf noch intakte ländliche Gegenden, wohin man auch physisch entfloh. Die gesuchte Ursprünglichkeit fand z. B. Paul Gauguin auf Tahiti, Fritz Mackensen, Hans am Ende und Otto Modersohn im deutschen Worpswede. In der Schweiz zogen sich viele Künstler in den Alpenraum zurück: Giovanni Segantini und Giovanni Giacometti ins Engadin, Biéler ins Wallis.»

Die Autorin Chris Iseli Sabine Altorfer Sie war bis Ende November 2020 Kulturredaktorin bei CH Media und ist jetzt freie Autorin. Sie schreibt primär über Bildende Kunst. Seit März 2017 verfasst sie jede Woche in der «Schweiz am Wochenende» eine Bildbetrachtung – passend zur Jahreszeit, aktuellen Ereignissen oder zu Werken, die sie besonders mag.

