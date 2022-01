Bildbetrachtung: Herr Schneeli malt Schnee

Kunstkolumne Bildbetrachtung von Sabine Altorfer – diese Woche: Herr Schneeli malt Schnee Wenn ein Maler Schneeli heisst, darf man doch Schneebilder erwarten! Doch der Zürcher mit Glarner Heimatschein malte selten Landschaften, lieber wurde Gustav Schneeli existenziell. Das passte in den Anfang des 20. Jahrhundert. Sabine Altorfer Jetzt kommentieren 23.01.2022, 05.00 Uhr

Gustav Schneeli: Crans (im Winter), 1942 Bild: Kunsthaus Glarus

Eine Schneelandschaft soll es diese Woche sein. Bei der Auswahl liess ich mich vom Malernamen verführen: Gustav Schneeli (1872–1944). Wer kennt ihn heute noch? Er war Kunsthistoriker, Jurist und Diplomat in Rom, dann wurde er Maler in München und Paris, und er stiftete in seinem Heimatkanton Glarus das Kunsthaus. Schneeli malte ähnlich wie Ferdinand Hodler pathetische, symbolistische Figurenbilder und war ein gefragter Porträtist.

Landschaften sind selten, doch «Crans (im Winter)» von 1942 zeigt den versierten Maler. Die Bergkette wie das Schneefeld davor senken sich in einem sanften Bogen ab und bergen einen Nebelsee in ihrem Schoss. Eine Skispur im Vordergrund und die Baumreihe nehmen den Schwung auf. Darüber öffnet sich die Bildfläche für den Himmel. Die Sonne vermag die schlierig aufgespannten Wolken gelb zu färben und sorgt für sanfte Schattenwürfe der braun aufleuchtenden Bäume. «Vergeistigen» soll ein Maler seine bildnerischen Inhalte, schrieb Gustav Schneeli selber. Ziel erreicht, selbst im Schnee.

Gustav Schneeli ist heute fast vergessen

Wahrscheinlich wäre Gustav Schneelis Werk heute kaum mehr greifbar, sein Nachlass verstreut oder zerstört wie bei so vielen Künstlerinnen und Künstlern. Doch das Kunsthaus Glarus dankt seinem Stifter mit der Aufbewahrung und Öffentlichmachung seines Nachlasses. Rund 140 Werke werden dort nicht nur aufbewahrt, sondern sind online abrufbar.

Dort findet sich auch eine Biografie, ein Auszug: Gustav Schneeli wurde 1872 in Zürich geboren, in eine wohlhabende Familie mit Glarner Abstammung. Er studierte Kunstgeschichte bei Jakob Burckhardt in Basel, wurde um 1900 als Attaché der Schweiz in Rom berufen und begann ein Jurastudium um sich auf den diplomatischen Dienst vorzubereiten. Ab 1905 widmet er sich vermehrt einem anderen Interesse – der Malerei. Er lebte und arbeitete in München, Paris und Rom, wo er eine künstlerische Bildsprache entwickelte, die vom Symbolismus und Impressionismus beeinflusst war. Nach Kriegsbeginn lebte er in der Schweiz auf (seinem) Schloss Vuippens im Kanton Fribourg. Später zog er wieder nach Paris.

Symbolistisch und verwandt mit Hodler, bedeutet dass Gustav Schneeli Themen wie Alter oder Flucht, Unheil oder Hoffnung in strenge Figurenbilder übersetzte. Wie dieser Screenshot der Online-Datenbank zeigt.

So sieht der Nachlass online aus. Bild: Screenshot Altorfer

Und manchmal gibt es auch Bilder in, denen Gustav Schneeli Porträt und Thema verband. Wie bei dieser alten Frau.

Gustav Schneeli, Die Alte (Alte Frau knieend), 1915 Bild: Kunsthaus Glarus

Sabine Altorfer Sie war bis Ende November 2020 Kulturredaktorin bei CH Media und ist jetzt freie Autorin. Sie schreibt primär über Bildende Kunst. Seit März 2017 verfasst sie jede Woche in der «Schweiz am Wochenende» eine Bildbetrachtung – passend zur Jahreszeit, aktuellen Ereignissen oder zu Werken, die sie besonders mag.

