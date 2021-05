Kunstkolumne Bildbetrachtung von Sabine Altorfer – diese Woche: Hammer, Sichel und Zylinder zum 1. Mai Embleme und Symbole prägen unsere Erinnerung. Damit spielt der gebürtige Weissrusse Alexej Koschkarow gekonnt. 100 Jahre Kommunismus kondensierte er in einem Werk. Sabine Altorfer 01.05.2021, 05.00 Uhr

100 Jahre Geschichte steckt im «Trotsky Chair» von Alexej Koschkarow von 2018. Holz und Farbe, 103 x 88 x 84 cm. Kommunismus und Kapitalismus sind innig zu einem Stuhl verbunden. Ob er solid steht? Zu sehen ist er aktuell im Kunstmuseum Basel Gegenwart. Tom Bisig/Öffentliche Kunstsammlung Basel / Emanuel Hoffmann-Stiftung, Depos

Was wäre der 1. Mai ohne Demos und ohne Hammer und Sichel? Die weltweit populärsten Symbole des Kommunismus, 1918 erfunden als Sinnbild für die vereinte Arbeiter- und Bauernkraft, prangten bis 1991 goldig auf der roten sowjetischen Flagge. Ein Verherrlicher dieser Vergangenheit ist der in Minsk geborene, in Düsseldorf ausgebildete und heute in New York lebende Alexej Koschkarow, 48, aber nicht. Eher ein ernsthafter Ironiker und versierter Bearbeiter von kollektiver und persönlicher Erinnerung.

Den «Trotsky Chair» liess Koschkarow 2018 in bester Schreinerarbeit bauen und kombinierte darin frech die Embleme des Kommunismus mit dem Zylinder des Kapitalisten. Plakativ in Rot und Schwarz, wie wir das auf Agitprop-Plakaten kennen. Ironisch gebrochen, gibt er dem Ganzen die Form eines harmlosen, wohl etwas wackeligen Stuhls. Fehlt nur noch die Erklärung des Pickels: Nun, Leo Trotzki, Gefährte von Lenin und von Stalin entmachtet, wurde 1940 in Mexiko mit einem Eispickel erschlagen.

Der Erinnerungs-Künstler

Ob ein kalter Ofen in Form einer Handgranate, der Checkpoint Charlie oder Lenin als altägyptische Urne: Alexej Koschkarow verbindet Formen und Symbole der Geschichte mit seiner eigenen Vergangenheit. Klicken Sie Sie durch sein Werk auf seiner Homepage: https://alexejkoschkarow.com/works/

Die Webseite von Alexej Koschklarow bietet einen vorbildlichen Einblick in sein Gesamtwerk Screenshot, Altorfer

2016 zeigte das Schaulager in Basel Katharina Fritsch und Alexej Koschkarow mit der Ausstellung, dem Kammerstück «Zita – Щapa». Zu diesem Anlass wurde ein ausführliches Gespräch aufgezeichnet.

