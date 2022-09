Bildbetrachtung: Hallo Schaf!

Kunstkolumne Bildbetrachtung von Sabine Altorfer – diese Woche: Hallo Schaf! Eine Schafherde aus Telefonen: eine so witzige wie erinnerungswirksame Angelegenheit. Jean-Luc Cornec hat sich mit der Idee Erfolg beschert und den Betrachtern einen Aha-Effekt. Sabine Altorfer Jetzt kommentieren 11.09.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wahrscheinlich war Jean-Luc Cornec der erste, der 1989 die Ähnlichkeit von Schafen und Telefonen entdeckte. «TribuT» im Museum für Kommunikation Frankfurt. Sabine Altorfer

Wer weiss noch wie ein Telefon in den 1970er-Jahren aussah? Ein Tischapparat mit Wahlscheibe und Hörer, das Kabel spiralig-elastisch gerollt und doch eigensinnig. Hier ist eine ganze Auswahl der historischen Apparate zu Schafen mutiert. Ihr Schöpfer Jean-Luc Cornec hat die Analogie eher zufällig entdeckt, ebenso, dass sich komplette Schafe aus den Telefonteilen gestalten liessen. Einzig die Hörer für die Hufe musste er leicht verformen. Den besonderen Reiz macht der Auftritt als Herde aus, weil einzelne Tiere erst dank unterschiedlicher Haltung einen eigenen Charakter bekommen.

Der 1955 in Frankreich geborene und in Deutschland lebende Künstler Jean-Luc Cornec mag Verquickungen von Zeichen, Bedeutungen und ihre spielerische Umdeutung. Bekannt geworden ist er durch diese Telefon-Schafe, die er später auch in Schwarz und Braun herstellte. Diese Gruppe von 1989 ist die ursprüngliche, einst für das deutsche Postmuseum geschaffen, erfreut sie heute im Foyer des Museums für Kommunikation in Frankfurt nicht nur Kinder.

Jean-Luc Cornec hat seine Herde der Telefonschafe im Laufe der Jahre nicht nur vergrössert, sondern die Tiere auch quasi in die freie Natur geschickt, wie wir auf seiner Homepage sehen:

Screenshot Sabine Altorfer

Das Schaf ist der Kunst nicht fremd. In der biblischen Bilderwelt treffen wir auf das Lamm Gottes, als Symbol für Christus. Generell sind Schafe Sinnbilder für friedliche und genügsame Tiere. Und welch ein Aufsehen erregt hat Dolly (1996-2003), das erste geklonte Schaf, der Wissenschaftsgeschichte.

Die Autorin Chris Iseli Sabine Altorfer Sie war bis Ende November 2020 Kulturredaktorin bei CH Media und ist jetzt freie Autorin. Sie schreibt primär über Bildende Kunst. Seit März 2017 verfasst sie jede Woche in der «Schweiz am Wochenende» eine Bildbetrachtung – passend zur Jahreszeit, aktuellen Ereignissen oder zu Werken, die sie besonders mag.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen