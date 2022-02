Bildbetrachtung: Eishockey wird Kunst

Kunstkolumne Bildbetrachtung von Sabine Altorfer – diese Woche: Gsehsch de Puck? Es sind olympische Winterspiele und die Kunst lässt das (fast) kalt. Sport ist ein seltenes Motiv in der Kunst. Die Glarnerin Lill Tschudi aber faszinierten das Tempo und die Dynamik. Und ihre Linolschnitte faszinieren bis heute - beispielsweise ihr Bild «Eishockey». Sabine Altorfer Jetzt kommentieren 13.02.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Lill Tschudi, «Eishockey» von 1933. Linolschnitt, dreifarbig26 × 28 cm. Aktuell zu sehen in der Graphischen Sammlung der ETH Zürich. Graphische Sammlung Eth Zürich © Nachlass

Gsehsch de Puck? Nein. Der ist hinter einem grünen Bein oder einem schwarzen Stock verborgen. Zu rasant ist der Match. Die Spieler sind so schnell herangekurvt, dass ihre Schlittschuhe Linien auf dem Eis hinterlassen. Sie treffen sich im Knäuel, alles ist in Bewegung, kaum fassbar. Das betonen die teilweise angeschnittenen Beine, Köpfe und Schultern. Wer die Grün-Weissen und die Schwarzen sind, weiss man nicht. Vielleicht ist die reduzierte Farbigkeit aber auch eine Erfindung der Künstlerin, bedingt durch ihre Technik, den Linolschnitt.

Sport ist in der Kunst eher ein seltenes Sujet, einmal abgesehen von Illustrationen, Plakaten oder Memes. Das gilt nicht für Lill Tschudi (1911–2004)! Mit zwei Dingen errang sich die Glarner Künstlerin in den 1930er- und 1940er-Jahren in den USA Ruhm: mit Linolschnitten und zeitgemässen Themen. «Technik, Tempo und Telefon» präge Tschudis Werk, schreibt dazu die Graphische Sammlung der ETH Zürich, wo die in der Schweiz vergessene Künstlerin bis zum 13. März gezeigt wird.

Lill Tschudi

Die junge Lill Tschudi, 1930er Jahre . unbekannt Nachlass Lill Tschudi

Lilian Susanna Ursula Tschudi, 1911 in Schwanden als Kaufmannstochter geboren, 2004 dort gestorben, lernte 1929 bis 1930 an der Grosvenor School of Modern Art in London die Technik des Linolschnittes und des Aquarells. Nach weiteren Ausbildungen zog sie in die USA. Im SikArt-Lexikon heisst es weiter: «In Grossbritannien, den USA und Australien war Tschudi schon in den 1930er Jahren eine geschätzte Künstlerin und mit Werken in Museen vertreten, während sie in der Schweiz lange unbekannt blieb. 1935 kehrt Lill Tschudi in die Schweiz zurück und lebt in Zürich, 1940 übersiedelt sie in das Haus ihrer Grosseltern in Schwanden, wo sie bis zu ihrem Tod lebt.» In der Schweiz wird ihr Werk nur in der engsten Region wahrgenommen - und estimiert. 1981 wird sie mit dem Kulturpreis der Gemeinde Schwanden ausgezeichnet, 1986 mit dem Preis der Stiftung für die graphische Kunst in der Schweiz und 1991 mit dem Glarner Kunstpreis. Sport war eines ihrer Lieblingssujets. Gekonnt fasst sie etwa die Tour de Suisse in eine rasante Schwarzweiss-Komposition.

Lill Tschudi «Tour de Suisse», 1935, Linolschnitt 25 × 50 cm Graphische Sammlung ETH Zürich © Nachlass Lill Tschudi

Die Graphische der ETH Zürich hat nun das Gesamtwerk gesichtet, eine Ausstellung und einen Katalog organisiert. Ihr Fazit: «Technik, Tempo und Telefon – die moderne Welt aus Konsum und Freizeit fand bis zu dieser Zeit noch selten den Weg in die Schweizer Graphik. Sport und Unterhaltung, pulsierendes Grossstadtleben neben beschaulichen Szenen aus der ländlich geprägten Schweiz, aber auch Szenen aus dem Frauenhilfsdienst während des Zweiten Weltkrieges – das thematische Spektrum ist bei Lill Tschudi eindrücklich, die technische Brillanz sucht ihresgleichen.»

Aber es musste nicht immer Tempo sein, eine Rast beim Skifahren verdichtete Tschudi in Braun-Blau-Weiss.

Lill Tschudi «Siesta (Berggasthaus Ortstockhaus in Braunwald)», 1939 Linolschnitt, dreifarbig 25 × 30 cm Graphische Sammlung ETH Zürich © Nachlass Lill Tschudi

Ihre Inspiration holte Lill Tschudi bei eigenen Beobachtungen und von Fotos aus Magazinen. In einem Leporello klebte sie diese Fotocollage zum Thema Tennis.

Lill Tschudi Doppelseiten aus dem Leporello, undatiert, Collage 33 × 24.5 cm (Buchgrösse) Käthi und Peter Kamm, Schwanden © Nachlass Lill Tschudi. zvg

Die Autorin Bild: Chris Iseli Sabine Altorfer Sie war bis Ende November 2020 Kulturredaktorin bei CH Media und ist jetzt freie Autorin. Sie schreibt primär über Bildende Kunst. Seit März 2017 verfasst sie jede Woche in der «Schweiz am Wochenende» eine Bildbetrachtung – passend zur Jahreszeit, aktuellen Ereignissen oder zu Werken, die sie besonders mag.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen