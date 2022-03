Bildbetrachtung: Gruseliger als im Krimi

Kunstkolumne Bildbetrachtung von Sabine Altorfer – diese Woche: Gruseliger als im Fernsehkrimi Wir kennen die Pathologen aus dem Krimi: Wortgewandt reden sie über Todesursachen und Mordinstrumente, doch wie sie arbeiten, sehen wir kaum. Die Berner Künstlerin Annie Stebler-Hopf aber hat schon 1889 genau auf den Seziertisch geschaut. Sabine Altorfer Jetzt kommentieren 13.03.2022, 05.00 Uhr

Eine Trouvaille in der Sammlung des Kunstmuseums Bern: Annie Stebler-Hopf, «Am Seziertisch (Professor Poirier, Paris)», um 1889, Öl auf Leinwand 114 x 147 cm. Kunstmuseum Bern

Gruselig, aber faszinierend und einzigartig. Ein Pathologe macht seine Arbeit. Mit dem Skalpell schneidet er sorgfältig unterhalb des Schlüsselbeins. Er steht etwas gebeugt, der Tote liegt flach in der Bildmitte, in der perspektivischen Verkürzung scheinen die Füsse gar höher zu liegen als der Kopf, der über dem Holzblock nach hinten kippt. Der Arm baumelt ins Leere, bildet eine Parallele zum Oberkörper des Mediziners und hat die gleiche Farbe wie seine Schürze. Schonungslos ist der magere, wachsbleiche Körper gemalt. Und doch muss man schmunzeln über die Ähnlichkeit der beiden hageren, bärtigen Profile.

Die sorgfältig austarierte, brauntonige Komposition stammt von der kaum mehr bekannten Schweizer Malerin Annie Stebler-Hopf (1861−1918). Wie sie dazu kam, Professor Poirier um 1889 am Seziertisch in Paris zu malen, wissen wir nicht. Stebler-Hopf, geboren in Thun, bildete sich in München und Paris aus, lebte in Paris und ab 1890 in Zürich. Zu Lebzeiten stellte sie am Pariser Salon wie in der Schweiz aus.

Annie Stebler-Hopf: fast unbekannt

Über Annie Stebler-Hopf weiss man nicht viel. Im Sikart-Lexikon ist sie nur rudimentär erwähnt: «Stebler-Hopf, Anna Bertha. 4.9.1861 Thun bis 30.1.1918 Zürich. Bürgerort: Thun (BE), Zullwil (SO). Malerin. Porträts, Landschaften und Genrebilder».

2018 wurde sie in der Gruppenausstellung «Woman Artists in Paris» in mehreren amerikanischen Museen gezeigt. Dort findet sich folgender Eintrag: «Annie Stebler-Hopf trained in Berlin under the German painter Karl Gussow. In 1882, she moved to Paris with Ottilie Roederstein, a fellow student and perhaps partner. While in Paris, she enrolled at the Académie Julian and exhibited at the Paris Salon. Around 1890, she moved to Zurich, and her work was included in an exhibition by the Swiss Society of Fine Arts in 1894.»

Das Kunstmuseum Bern besitzt mehrere Werke von Annie Stebler-Hopf, die meisten kamen als Schenkungen in die Sammlung. Einige ihrer Gemälde konnte man schon 2020 in der Ausstellung «Alles zerfällt» im Kunstmuseum Bern sehen. Dabei entstand auch diese online-Tour.

