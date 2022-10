Bildbetrachtung: Gracias a la vida, gracias Violeta Parra

Kunstkolumne Bildbetrachtung von Sabine Altorfer – diese Woche: Gracias a la vida, gracias Violeta Parra Violeta Parra schuf nicht nur den Welthit «Gracias a la vida», sondern schaffte es mit ihren Stoffcollagen, Stickereibildern und Malereien einst bis in den Louvre - und nun an die Biennale Venedig. Sabine Altorfer Jetzt kommentieren 23.10.2022, 05.00 Uhr

Violeta Parra Zvg / Aargauer Zeitung

Die diesjährige Biennale Venedig ist eine Wundertüte. Eine der vielen Überraschungen erlebte ich im Arsenale. Da liess mich der Name Violeta Parra stutzen. War das nicht die chilenische Sängerin, die mich in den 1970er-Jahren begeisterte, die 1966 den Welthit «Gracias a la vida» aufgenommen und ein Jahr später Selbstmord gemacht hat? Tatsächlich! So berührend wie ihre Musik sind ihre Bilder: eine farbenfrohe Mischung aus Stoffcollagen und Stickereien, inspiriert von der Moderne wie der Folklore.

«El Circo» von 1961 feiert die Musik. Gitarristin und Sänger sowie Zuhörerköpfe bilden seitlich Rahmen. Dazwischen lassen sich Geschichten spinnen. Um den blauen Hund, das ornamentierte Tänzerinnenbein, den Jongleur und den zentralen Topf, aus dem Blumen spriessen, dem aber auch ein langbeiniger Vogel entschlüpft sowie ein rundliches Wesen, dem wir nicht recht trauen. Einfach war die Welt von Violeta Parra nicht!

So werden die Werke von Violeta Parra an der Biennale Venedig präsentiert. Roberto Marossi / Aargauer Zeitung

Violeta Parra

Violeta del Carmen Parra Sandoval ist 1917 in Chile geboren und starb 1967 durch Selbstmord. Dazwischen lag ein turbulentes - aber vor allem kreatives - Leben. Sie wächst in einer grossen, armen Familie auf, der früh verstorbene Vater ist Gitarrenlehrer, von der Mutter lernt Violeta Volkslieder. Eine Pockenerkrankung hinterlässt lebenslang Narben. Mit 18 zieht sie in die Hauptstadt Santiago, tritt in Cafés und Bars auf, sammelt alte Lieder und hat erste Erfolge. 1954 bekommt sie eine eigene Radiosendung, sie wird als «beste chilenische Folkloristin des Jahres» wird zum Weltjugendfest nach Warschau eingeladen und bleibt zwei Jahre in Frankreich, wo sie ihre auch Schallplatten aufnimmt. Sie kehrt nach Chile zurück, engagiert sich weiterhin politisch und unternimmt internationale Tourneen. In den 1960ern lebt sie wieder eine Zeitlang in Frankreich und auch in Genf, 1964 wurde ihrem bildnerischen Werk als erster lateinamerikanischen Künstlerin im Pavillon Marsan im Pariser Louvre eine Einzelausstellung gewidmet. Zurück in Chile eröffnet sie ihren eigenen Musikclub, die Carpa de la Reina, die aber floppt. 1966 nimmt sie ihre letzte Langspielplatte auf, «Las Últimas Composiciones», u.a. mit «Gracias a la vida». Kurz vor ihrem 50. Geburtstag begeht sie erschöpft Selbstmord. Ihre textilen Collagen und Skulpturen sind seither ausserhalb Chiles kaum mehr zu sehen.

Das melancholische Lied «Gracias a la vida» aber machte Karriere, es wurde über Jahrzehnte von vielen Sängerinnen und Sängern (u.a. Joan Baez und Nana Mouskouri) nachgesungen. Hier das Original:

