Kunstkolumne Bildbetrachtung von Sabine Altorfer – diese Woche: Gipfel von Genf Wie oft habe ich diese Woche vom «Gipfel in Genf» gelesen - und irgendwann geschmunzelt, weil vor meinem inneren Auge nicht Biden und Putin auftauchten. Der Mehrdeutigkeit deutscher Sprache sei Dank. Sabine Altorfer 20.06.2021, 05.00 Uhr

Gipfel am Genfersee: Die aktuelle Politik hat sich verabschiedet, Ruhe ist eingekehrt am Wasser, einzig über der Bergkette dräuen harmlose, wunderbar beleuchtete Wolken. Der Lausanner François Bocion malte das Bild (45×72 cm) 1887 bei Burier, also weit oben am See. Akg-Images / André Held / akg-images

Gipfel von Genf. Da denk ich – auch – an Berge. An den Montblanc, die Dents du Midi oder den Grammont, die man bei gutem Wetter sieht. Und natürlich an Kunst. Dutzend­fach hat Ferdinand Hodler den Blick über den See gemalt. Der Lausanner François Bocion (1828–1890) ging gar als Maler des Genfersees in die Kunstgeschichte ein. Von ihm gäbe es zu jeder Nach-­Gipfel-Stimmung ein passendes Werk, der Realist, der sich zum Frühimpressionisten entwickelte, war ein hervorragender Stimmungsmaler.

Auf dem Spätwerk «See bei Burier» von 1887 herrscht Ruhe. Einzig ein paar Enten und Möwen beleben die Szenerie. Glatt liegt der See, ein leeres Ruderboot wartet und lenkt den Blick hinaus, vorbei am Felseninselchen. Diagonal durchquert das Auge so die dominanten Horizontalen aus Rudern, Farbverläufen des Wassers, Kurs des Segelschiffes und Bergkette. Viel Platz hat Bocion den Wolken eingeräumt, inszeniert sie als ­Gebirge über dem Gebirge, als malerisches, abendliches Spektakel.

François Bocion: Maler und Lehrer

François Bocion, Selbstbildnis 1868. Wikimedia

François-Louis David Bocion (1828-1890) wuchs in Lausanne auf, in einer gut situierten Familie. Das Malerhandwerk lernte er in Vevey und in Paris, malte - wie es zu jener Zeit üblich - Historienbilder und Landschaften und spezialisierte sich bald auf Seebilder. Er unterrichtet ab 1849 an der École de Moyenne in Lausanne, hatte den Genfersee, die Fischer und Spaziergänger also täglich und in unterschiedlichem Tageslicht vor Augen.

Gekonnte Graumalerei: Das Baggerschiff von 1875 wikimedia

