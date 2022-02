Bildbetrachtung: Frierende Häuser von Gabriele Münter

Kunstkolumne Bildbetrachtung von Sabine Altorfer – diese Woche: Frierende Häuser Kann man Kälte malen? Gabriele Münter, die Expressionistin der ersten Stunde, schaffte es. Schon 1909! Farbenprächtig aber eiskalt zeigt sie schon das bayrische Dorf im Schnee. Sabine Altorfer Jetzt kommentieren 27.02.2022, 05.00 Uhr

Kälte pur. Gabriele Münter malte die «Dorfstrasse im Winter» 1911 in ihrem beeindruckenden Mix aus gegenständlicher Ansicht und malerischer Verfremdung. Öl auf Pappe auf Holz, 53 x 70 cm. Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau München, Gabriele Münter Stiftung 1957 © 2021 / ProLitteris, Zürich

Nicht nur die Wäsche an der Leine erstarrt in der Kälte, auch die Häuser und die Farben frieren. Und die Betrachterin bekommt Hühnerhaut – ob der Eiseskälte und dem Mut von Gabriele Münter 1911 das bayrische Dorf Murnau so malen. Dem Haus im Zentrum verpasst sie ein eisiges Hellviolett und lässt es durch kleine grüne Fenster knallen. Schmutziges Dunkelgrün, stumpfes Braun und Rot, kaltes Blau prägen die Häuser, die sich wie Schafe aneinander drängen. Selbst der Schnee auf dem Platz scheint abgestumpft, auch wenn sie hier – wie bei der Wolke links oben – ein klein wenig wärmere Gelbtöne beimischt. Schemenhaft nur sehen wir einen Bauern eine Kuh durchs Dorf treiben.