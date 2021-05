Kunstkolumne Bildbetrachtung von Sabine Altorfer – diese Woche: Freudige Stimmung auf einer sonnigen Restaurant-Terrasse Max Liebermann war der deutsche Stimmungsmaler par excellence. Locker, aber mit viel Farbe verwandelte er seinen Garten, Arbeiterinnen, Menschen am Strand oder diese Terrasse zu einem malerischen Ereignis. Sabine Altorfer 16.05.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Genuss pur: ein sonniger Nachmittag auf einer baumbestandenen Terrasse am Wasser. Max Liebermann malte das stimmungsvolle Bild 1902 bei einem Aufenthalt in Hamburg für die dortige Kunsthalle. akg-images/key

Freude an geöffneten Restaurant-Terrassen: Das kennt die Kunst schon lange. Hier an der Elbchaussee in Hamburg lockt der prominent im Vordergrund platzierte Stuhl die Betrachterin zu fragen, ob frei sei, um sich zu der Dame im rosa Kleid mit dem schwarzen Hut und den beiden Kindern zu setzen. Solls auch ein Silberkännchen Kaffee sein? Oder warten in der Menagère Öl und Essig auf einen Fischsalat?

Treffen wir an diesem Sommernachmittag vielleicht gar den Maler? Max Liebermann (1847–1935) wohnte 1902 mehrere Wochen hier im Hotel Jacob, um für die Kunsthallen-Sammlung Hamburger Ansichten zu malen. Dass ihm, dem Landschafter, Impressionisten und Verfechter einer Malerei nach der Natur, diese Terrasse mit den Lichtflecken, dem sonnendurchtränkten Grün und der Aussicht auf das blaue Schimmern des Flusses gefiel, ist klar. Die Baumreihen fassen den Platz und unseren Blick. Liebermann betont mit schmalen, aber kräftigen dunklen Strichen zudem die waagrechten Äste. Ja, unter diesem Dach sitzt sich gut, frisch und geborgen.

Ein grosses Werk und ein wechselhaftes Leben

Geboren ist Max Liebermann 1847 in Berlin als Sohn einer reichen jüdischen Kaufmannsfamilie. Dass er Maler werden wollte, passte nicht in die Familienplanung. Erfolg stellte sich erst spät, aber gegen 1900 wurde Liebermann als Präsident der Secession zum Sprachrohr der Neuerer in der deutschen Malerei und später als Präsident zum mächtigen, aber konservativen Kulturpolitiker. Nach der Machtergreifung der Nazis 1933 lebte Liebermann zurückgezogen in seinem Sommerhaus am Wannsee, wo er 1935 starb.

Ein ausführliches Porträt (43 Minuten) des Malers finden Sie hier in der Reihe «Klassiker von heute - Revolutionär von gestern»

Und noch ein Lesetipp:

Im Roman «Tschudi» von Mariam Kühsel-Hussaini (Rowohlt, 2020) treffen wir Max Liebermann mit seiner liebenswerten Berliner Schnauze als wichtigen Nebendarsteller im Streit um zeitgemässe Kunst und im Kampf Kaiser gegen Künstler.

Sabine Altorfer, AZ-Kulturredaktorin Chris Iseli

Die Autorin:

Sabine Altorfer war bis Ende November Kulturredaktorin bei CH Media und jetzt freie Autorin. Sie schreibt primär über Bildende Kunst. Seit März 2017 verfasst sie jede Woche in der «Schweiz am Wochenende» eine Bildbetrachtung - passend zur Jahreszeit, aktuellen Ereignissen oder Werken, die sie besonders mag.