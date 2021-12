Bildbetrachtung: Freude am ersten Schnee

Kunstkolumne Bildbetrachtung von Sabine Altorfer – diese Woche: Freude am ersten Schnee Was gibt es Schöneres als im Schnee zu spazieren? Vor allem wenn endlich wieder die Sonne scheint. Denn nur dann sind so faszinierende Schattenwürfe möglich, wie Hans Emmenegger sie 1915 meisterhaft komponiert hat. Sabine Altorfer Jetzt kommentieren 12.12.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Schönheit des Winters: Hans Emmenegger, «Schlagschatten auf Schnee», von 1915. Er kombinierte in seinen Naturbildern gekonnt Symbolismus und Jugendstil. Bild: Sik-Isea; Philipp Hitz / SIK-ISEA

Freuen Sie sich auch über den ersten Schnee? Über die dünne weisse Decke, die sich über Wiesen und Wege legt, nass oft und an den Rändern schnell ausgefranst. Wie gut tut es, wenn die fahle, flache Wintersonne das Weiss erstrahlen lässt, das wenige Licht dieser dunklen Zeit verdoppelt und uns mit blassen, fantastisch verzogenen Schattenbildern verwöhnt. Hans Emmenegger hat diese Situation 1915 in «Schlagschatten auf Schnee» unspektakulär, aber meisterhaft gemalt. Nur 15,2 × 23,2 Zentimeter misst das Ölbild auf Karton, aber es drückt diese Stimmung und Beobachtung aus.

Der sattgrüne mit braunen Flecken durchzogene Streifen im Vordergrund lässt den Schnee reiner und den Schatten des einseitig verkrüppelten Baumes im kalten Winterblau noch fragiler erscheinen. Gekonnt hat er den Baum und die Äste in die Diagonalen eingespannt - was unserer Empfindung eines senkrecht in die Höhe strebenden Baumes natürlich widerspricht, die Situation aber stärkt. Der Luzerner Hans Emmenegger (1866 – 1940) hat formal stets reduziert, die Natur fast grafisch festgehalten, damit aber die Essenz eines Hügels, Sees oder Schneefeldes offengelegt, sodass wir in seinen Bildern das Wesen der Natur finden.

Lust auf mehr Bilder von Hans Emmenegger?

Zwar ist och ist nicht an der Zeit, aber zum Thema «Schneeschmelze» hat Hans Emmenegger eine Serie verwandter Bilder gemalt. Luft und Licht, Schnee und Wiese in einem wunderbaren Puzzle vereint.

Schneeschmelze, 1808/1809. Bild: Kunstmuseum Luzern

In diesem Video sind 120 Gemälde von Hans Emmenegger als unkommentierte Bilderschau. Landschaften und Stillleben, Blumen und Vögel. Die schöne Übersicht zeigt zudem: In Emmeneggers Bilderkosmos treten keine Menschen auf.

youtube

Im vergangenen Sommer zeigte die Fondation de l’Hermitage in Lausanne eine Retrospektive über Hans Emmenegger. Dazu gab es einen Tagesschau-Bericht. Zu sehen hier: https://www.srf.ch/play/tv/-/video/-?urn=urn:srf:video:5ab73e2d-a30a-46b4-b90b-96f7d4816574

Die Autorin: Bild: Chris Iseli Sabine Altorfer Altorfer war bis Ende November 2020 Kulturredaktorin bei CH Media und ist jetzt freie Autorin. Sie schreibt primär über Bildende Kunst. Seit März 2017 verfasst sie jede Woche in der «Schweiz am Wochenende» eine Bildbetrachtung – passend zur Jahreszeit, aktuellen Ereignissen oder zu Werken, die sie besonders mag.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen