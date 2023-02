Bildbetrachtung: Fasnacht mit Jean Tinguely

Kunstkolumne Bildbetrachtung von Sabine Altorfer – diese Woche: Fasnacht mit Jean Tinguely Wann ist Fasnacht? Luzerner und Baslerinnen werden sich wohl nie einig. Sie feiern auch unterschiedlich: Doch Larven und Musik, Poesie und Derbheit verbinden. Kunst an die Fasnacht und die Fasnacht in die Kunst geholt hat einst Jean Tinguely. Sabine Altorfer Jetzt kommentieren 19.02.2023, 05.00 Uhr

Jean Tinguely, L'Avant-Garde, 1988 Metall, Fasnachtslarven aus Papiermaché, Keilriemen, Holzräder, Elektromotoren Masse (HxBxT): 255 x 205 x 270 cm Museum Tinguely, Basel, Donation Niki de Saint Phalle. Christian Baur / Museum Tinguely

Bewegliche Bilder, selbstzeichnende Maschinen, ratternde Meta-Harmonien und makabre Totentänze: Jean Tinguely (1925–1991) hat die Kunst ins Rattern gebracht, popularisiert und revolutioniert. Und er war Fasnächtler. Kein Wunder, wuchs er doch in Basel auf und war nach Jahrzehnten als erfolgreicher Kunstweltenbummler ab 1972 auch Mitglied der Clique Kuttlebutzer.

Für sie entwarf er Larven und schuf 1988 diese späte Hommage an die Fasnacht und ihr buchstäblich wandelbares Gesicht zwischen Spass und Vergänglichkeit. Zusammen mit schönen und garstigen Larven (eigenen und Kreationen der Kuttlebutzer) lässt er einen Tierschädel durch bunte Räder und krumme Gestänge zum langsam wiegenden Tanz antreten. Mit dem Titel «L’Avant-Garde» meine Jean Tinguely nicht nur den Cliquen-Vortrab, heisst es im Beschrieb des Tinguely-Museums, sondern mokiere sich auch über die Kunst-Avantgarde, der er einst selbst angehört habe. Ein Schnitzelbank über Kunst in Kunstform quasi.

Jean Tinguely der Fasnächtler

Aktuell ist «L’Avant-Garde» im Museum Tinguely nicht ausgestellt. Aber eine Auswahl der Sammlung (insgesamt besitzt das Museum über 130 Skulpturen und etwa 2‘000 Arbeiten auf Papier) darf wieder einmal alle Räume besetzen – unter dem Ausstellungstitel «La roue = c’est tout». Das Museum Tinguely stellte uns das Foto zur Verfügung und schickte gleich noch folgende Informationen zu Tinguely’s Fasnachtsaktivitäten mit: «An der Basler Fasnacht, die er schon in seiner Jugend miterlebt, nimmt Tinguely ab 1972 aktiv teil.

Er wird Mitglied der Fasnachtsclique ‹Kuttlebutzer› und gestaltet mehrere der jährlich neu konzipierten Sujets. Gleich sein erster Beitrag, die sinnbildliche Sprengung des für die geordnete Durchführung zuständigen Fasnachts-Comités wird zum Skandal: Mit einem Leichenwagen und Trauerzug paradieren sie über den Marktplatz und äschern das Comité mit Böllern, Russ und Federn ein. Mit Stadtindianer, 1976, Atompolizei, 1985, sowie Pleitegeier- und Phönixzug, 1988 (zusammen mit Christoph Gloor), kreiert er weitere Sujets mit Kostümen, Larven und Requisiten. Zusammen mit seinen Cliquenfreunden setzt er mit seiner Gestaltung neue Massstäbe in der Basler Fasnacht.»

Jean Tinguely der Populäre

Populärer als Jeannot Tinguely (1925-1991) war in den 1980er-Jahren kein anderer Schweizer Künstler. «Tinguely galt bereits zu Lebzeiten neben Alberto Giacometti und Max Bill als der international erfolgreichste und bedeutendste Schweizer Künstler des Jahrhunderts», heisst es im Schweizer Künstlerlexikon Sikart. Besonders schick fanden Politiker etwa seine Kravatten. Doch was macht ihn aus? Dieses Video aus dem Kunstpalast Düsseldorf von 2016 erklärt es in 99 Sekunden:

Die Popularität von Jean, Jeannot, Tinguely zeigte sich beispielhaft an seiner Beerdigung 1991 in Fribourg als Tausende inklusive der Kuttleputzer mit besinnlichen, lauten und gar fasnächtlichen Klängen in einem Cortège zur Kathedrale zogen. Der Fernsehsender Arte nannte ihn «Der Schweizer, der anders tickte» und erklärt in diesem Video unter anderem seine Liebe zur Fasnacht.

