Kunstkolumne Bildbetrachtung von Sabine Altorfer – diese Woche: Eine Skulptur in Olten bekommt eine rote Hose und ein Leser wundert sich Auf der Bahnhofbrücke Olten versucht ein Pferd sich aufzurichten und ein nackter Knabe aufzusitzen. Dramatisch, aber im Alltag meist übersehen. Doch als vor zwei Wochen der Knabe eine rote Hose bekam, sah man plötzlich wieder hin. Sabine Altorfer 06.06.2021, 05.00 Uhr

Kaum angezogen schon zerrissen: Die Künstlerin Marion Strunk bekleidete den Knaben von Otto Charles Bänningers Skulptur auf der Bahnhofbrücke Olten im Rahmen einer Ausstellung. Kunstmuseum Olten

«Ist das Kunst oder Vandalismus?», fragte mich ein Leser, nachdem er in Olten die bekleidete – oder verkleidete? – Skulptur auf der Bahnhofbrücke gesehen und gelesen hat, dass Marion Strunk dem Knaben für die Ausstellung «Dere schöne Aare naa» eine rote Hose angezogen hat. Sie beziehe sich auf die Figur des Tadzio in Viscontis Film «Tod in Venedig», hiess es im Flyer und erinnere an Diskussionen über die Nacktheit des Knaben bei der Aufstellung der Skulptur «Remonte» (Steig wieder auf!) von Otto Charles Bänninger 1961.

Dass die 70-jährige Künstlerin mit der sorgfältig gewickelten Hose im Zug der neuen Prüderiediskussion auf die Nacktheit verweist, war mein Gedanke. Und dass sie mit dem Signalrot unsere Blicke erfolgreich auf die Skulptur lenkt, an der man aus Gewohnheit oft achtlos vorbeigeht. Deshalb erachte ich die Arbeit als Kunst, schrieb ich dem Leser zurück. Dass die Hose vor einer Woche nun so stark beschädigt wurde, dass sie entfernt werden musste, das ist Vandalismus.

Die Ausstellung «Dere schöne Aare naa» in Olten dauert bis 1. August. Informationen bekommt man im Kunstmuseum Olten.

Alte Kunst im neuen Kleid

Dass Marion Strunk mit einem bestehenden Kunstwerk arbeitet, ist nichts Aussergewöhnliches. Künstlerinnen und Künstler beziehen sich heute oft und gerne auf die Kunstgeschichte. Optisch erinnert die rote Hose bei Bänningers Brückenskulptur in Olten an den prominent im Kunsthaus Zürich platzierten «Bürger von Calais» von Auguste Rodin, dem die Künstlerin Jakob Lena Knebel 2018 in der Ausstellung «Fashion Drive. Extreme Mode in der Kunst» ein rotes Rüschchenkleid angezogen hat.

Die österreichische Künstlerin Jakob Lena Knebel kleidete 2018 Rodins «Bürger von Calais» weiblich und rot ein. Sabine Altorfer

Der «Tadzio» ist übrigens nicht die erste Arbeit der in Zürich lebenden Künastlerin Marion Strunk mit rotem Garn und Kleidern. Eine Übersicht finden Sie hier: https://marionstrunk.ch/arbeiten/

Die Skulptur «Remonte» von Otto Charles Bänninger

Die Skulptur «Remonte» von Otto Charles Bänninger gehört zu den wichtigsten Kunstwerken im öffentlichen Raum in Olten – und ziert auch das Cover des Führers «Kunst in Olten».

Der Oltner Kunstführer. Stadt Olten

Im handlichen Büchlein findet man folgenden Text dazu: Otto Charles Bänninger 1897 – 1973. Remonte!, 1961, Bronzeplastik, 260 x 240 x 410 cm, Brückenkopf Bahnhofbrücke West, Amthausquai/Bahnhofbrücke.

Otto Charles Bänninger gehört zu den wichtigsten Bildhauern der Zwischen- und Nachkriegszeit in der Schweiz. 1942 wurde dem Zürcher, der mit seiner flächigen und volumenbetonten Formensprache einen eigenen Stil gefunden hatte, der internationale Preis für Skulptur an der Biennale di Venezia verliehen. Bänninger zeichnete sich aus durch seine Fähigkeit, sich in architektonische und städtebauliche Gegebenheiten einzulesen, was ihm zahlreiche Aufträge für Denkmäler und Kunst am Bau einbrachte.

Im Zentrum seines Schaffens standen die menschliche Figur, das Bildnis und das Pferd. Insofern zeigt die Oltner Figurengruppe ein überaus repräsentatives Werk des Künstlers. Die Wahl von «Remonte!» erfolgte durch einen Wettbewerb und löste eine heftige Kontroverse aus. Ein Grund für die Kritik am eigenwillig posierenden Jüngling und dem widerstrebenden Pferd war der Umstand, dass die Behörden vorgängig einen Bildhauer aus der Region beauftragt und erst nach längerem Hin und Her einen Wettbewerb ausgeschrieben hatten, was wiederum eine Klage des abgewiesenen Erstgewählten nach sich zog. Schliesslich entschied sich das Preisgericht für «Remonte!».

Der Titel lässt sich mit «Steige wieder auf!» übersetzen, was sich sowohl auf den Jüngling wie auf das Pferd bezieht, denn «Remontieren» bedeutet auch die Ergänzung des Militärbestandes durch junge Militärpferde. Dies verbindet man wiederum mit jugendlichem Übermut und Ungezähmtheit. Nebst dieser Zweideutigkeit war auch die selbst für heutige Augen ungewöhnliche stilistische Vereinfachung mit für den Protest verantwortlich, zudem war der Junge nackt und zeigte abstrahierte Gesichtszüge.

Betrachtet man die Gruppe als Ganzes, so widerspiegelt «Remonte!» das sichere Gespür Bänningers für die geschlossene Gesamtwirkung. Sie wird durch je zwei vertikale und horizontale Linien gehalten, die einen Quader bilden, der durch den darunterliegenden Sockel bestimmt wird. Mit seinen für die Kunst der 1960er-Jahre typischen abstrahierenden Figuren akzentuiert die Skulptur seit 1961 den Brückenkopf zur Altstadt hin und gehört heute – wie kaum ein anderes Kunstwerk – zum Oltner Stadtbild.

Sabine Altorfer, AZ-Kulturredaktorin Chris Iseli

