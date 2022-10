Bildbetrachtung: Die Welt aus Altem neu erfinden

Kunstkolumne Bildbetrachtung von Sabine Altorfer – diese Woche: eine Entdeckung Wer für sich eine Künstlerin oder einen Künstler entdeckt, meint meist ein Jungtalent. Doch für mich ist die 83-jährige Marie-Françoise Robert mit ihren Collagen die Überraschung des Monats. Sabine Altorfer Jetzt kommentieren 02.10.2022, 05.00 Uhr

Collage von Marie-Françoise Robert aus der Serie «Histoires de planètes», entstanden zwischen 2017 und 2020$. Neues Museum Biel

Manchmal braucht man Glück – und etwas Zeit. Die hatte ich in Biel, ging ins Neue Museum und entdeckte die Collagen von Marie-Françoise Robert. Hunderte ihrer Kleinformate, mal fast monochrom, mal schillernd bunt, dokumentieren ihre künstlerische Entwicklung. Ihre Collagen sind keine formalen Spielereien, sondern sie generiert aus Fotoschnipseln neue, eigene Geschichten. Surreal oft, der Science-Fiction verwandt.

Diese Arbeit aus der Gruppe «Histoires de planètes» zeigt, wie sie arbeitet. Auf den Hintergrund aus Gestein und Himmel klebt sie unten einen Planeten auf, daraus wächst ein Pilz (wohl der Mond), der zum Himmelsgewölbe wird, und dem sie einen geheimnisvollen Ring aufsetzt. Blickfang ist der antike Held im roten Tuch, der mit dem Finger eine Lücke in den Himmel sticht. Ist er der Schöpfer oder Entdecker? Doch auch ihn Marie-Françoise Robert gefunden und nicht erfunden: in Sandro Botticellis berühmten Gemälde «La Primavera». So verknüpft sie Natur und Kultur, Wissenschaft und Fantasie.

Ausstellungsansicht in Biel Sabine Altorfer

Die Ausstellung «Marie-Françoise Robert. Metamorphosen» im Neuen Museum Biel dauert bis 30. Oktober

Den antiken Helden hat übrigens bereits Sandro Botticelli zwischen 1477–1482 nicht frei erfunden. Er hat seinem wichtigen Auftraggeber Giovanni «il Popolano» de’ Medici am linken Rand des Gemäldes hier ein Denkmal gesetzt.

Sandro Botticelli:« La Primavera», zwischen 1477–1482 entstanden. Wikimedia

Marie-Françoise Robert

In der Art Nachlassstiftung findet sich folgender Eintrag zu der Künstlerin: «Marie-François Robert Haenggli wurde 1939 in La Chaux-de-Fonds in die Malerfamilie Robert hineingeboren. 1982-1985 war sie als Dozentin an der Schule für Gestaltung in Biel tätig. Dazu arbeitete sie 1983-2004 für das Kunstmuseum Bern. Seit den 1980er Jahren widmet sich die in Bern arbeitende und lebende Künstlerin eingehend Collagen – «geschichteten Erinnerungen». Es ist für sie eine Fusion verschiedener Realitätsebenen, die verbunden sind mit dem Leben als «Fragmente eines allumfassenden Ganzen».» Ein Zitat dazu von der Künstlerin: «Das Leben ist die vielschichtigste, schrecklichste und meisterhafteste Collage überhaupt.» Zur Ausstellung ist ein Buch erschienen: Marie-Françoise Robert. Lebenszeichen. Hg. Dolores Denares, Verlag für moderne Kunst, Wien.

