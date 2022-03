Bildbetrachtung: Ein ukrainischer Traum mit Schattenwurf

Kunstkolumne Bildbetrachtung von Sabine Altorfer – diese Woche: ein ukrainischer Traum Das grösste Flugzeug der Welt, die Antonow An-225, gehört der Ukraine. Doch auch die Mriya wurde bombardiert. 2019 war sie stolze Hauptdarstellerin des ukrainischen Pavillons an der Biennale Venedig. In einer Multimedia-Performance die prophetisch wirkt und aktuellste Fragen verhandelt. Sabine Altorfer Jetzt kommentieren 27.03.2022, 05.00 Uhr

Aktuelle Fragen zur Ukraine: verhandelt in The Shadow of Dream des Künstlerkollektivs Open Group 2019 an der Biennale in Venedig. Flog die Antonow An-225 wirklich über die Giardini? Biennale di Venezia/youtube

Die Ereignisse in der Ukraine wecken Ängste – und Erinnerungen: Das Kollektiv Open Group kuratierte 2019 an der Biennale Venedig den ukrainischen Pavillon. Mit einem Traum. Die Hauptrolle der Performance spielte Mriya, das grösste Flugzeug der Welt. Nun ist dieser Stolz der Ukraine zerbombt.

Im Traum von Open Group flog es über die Biennale und brachte die Daten aller ukrainischen Künstler und Künstlerinnen nach Venedig. War es ein inszenierter Fake oder flog die Antonow An-225 wirklich über Venedig? Konnte sich das Land, bereits in der militärischen und ökonomischen Krise, die Aktion leisten?

Im Pavillon spielten Kommentatorinnen und Kommentatoren mit Fiktion und Realität, der Macht von Bildern und Sprache, beantworteten Fragen und verknüpften Anwesende und Abwesende zu einer Community. Kern von The Shadow of Dream war es, die Schatten der Sowjetzeit und des Abseits zu überwinden, ans Licht der Weltaufmerksamkeit zu treten, die Freiheit – nicht nur der Kunst – einzufordern … Ein Mythos? Ein Traum?

Der Name Mriya bedeutet übersetzt Traum.

Beitrag der Ukraine für die Kunst Biennale 2019 in Venedig. Youtube Beitrag der Ukraine für die Kunst Biennale 2019 in Venedig. Youtube

Der Länderbeitrag der Open Group 2019 an der Biennale Venedig scheint mir heute wir eine Prophezeiung über ungesicherte News, Propaganda und Rettung der KünstlerInnen. Den Traum von 2019, das Vorgehen des offenen Pavillons und sich beschreibt die Open Group ausführlich auf ihrer Homepage.

Die Open Group

Die Open Group, Jahr unbekannt. open group

Die Open Goup wurde im August 2012 in Lviv (Lemberg) durch sechs Künstler gegründet: Eugene Samborsky, Yuriy Biley, Anton Varga, Oleg Perkovsky, Pavlo Kovach, Stanislav Turina. Ständige Mitglieder heute sind: Heute sind Yuriy Biley (based in Wroclaw), Pavlo Kovach (based in Lviv), Anton Varga (based in New York).

Die Autorin Bild: Chris Iseli Sabine Altorfer Sie war bis Ende November 2020 Kulturredaktorin bei CH Media und ist jetzt freie Autorin. Sie schreibt primär über Bildende Kunst. Seit März 2017 verfasst sie jede Woche in der «Schweiz am Wochenende» eine Bildbetrachtung – passend zur Jahreszeit, aktuellen Ereignissen oder zu Werken, die sie besonders mag.

