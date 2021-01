Kunstkolumne Bildbetrachtung von Sabine Altorfer – diese Woche: Ein Schneemann macht mobil Schneemänner stehen still und stumm. Einmal gebaut bleiben sie an Ort, bis sie still und traurig vor sich hin schmelzen. Im Video des Künstlerpaares Eric Hattan und Silvia Bächli aber, lernt ein Schneemann schlitteln. Köstlich. Sabine Altorfer 31.01.2021, 05.00 Uhr

Ausschnitt aus «Snowhau im Schnee» von Eric Hattan und Silvia Bächli. zvg

Schnee-Schneemann-Schlitteln. Das kennen wir – gerade jetzt. Aber so?Ich bin real noch nie einem schlittelnden Schneemann begegnet – ausser im Video «Snowhau» von Eric Hattan und Silvia Bächli. Es ist köstlich. Im Videostill Unten) steckt der magere Kerl selbstbewusst die Rüeblinase in die Luft. Doch wie oft stürzt und zerbricht er. «Wenn du scheiterst, versuche es erneut, scheitere besser.» Das sagte einst Samuel Beckett. Und danach handeln das Künstlerpaar und ihre vielen Schneemänner. Bis hübsche, unberechenbare Kurven und rasante Fahrten möglich werden.

Die Schneemänner entwickeln ein Eigenleben, so einfach sie auch gebaut sind. Einfach mutet auch die Entstehungsgeschichte an: 2003 waren Silvia Bächli und Eric Hattan an die Skulpturenausstellung in Môtiers, im Val de Travers, eingeladen. Sie fuhren hin mit der Idee, eine Arbeit zu machen, die auch Kinder anspreche. Auf den Hängen lag noch Schnee, im Kofferraum ein am Wegrand gefundener Tellerschlitten und die Videokamera. Eins und eins und eins gleich Kunst – zumindest bei Könnern.

Videostill aus «Snowhau im Schnee» von 2003 Eric Hattan

Und zum Titel «Snowhau im Schee» nur soviel: Vom Knowhow des Schneemanns kam das Künstlerpaar zu Snowhow - und auf Mundart wurde daraus eben Snowhau. Das haut.

Den Ausschnitt ihres Videos haben uns Eric Hattan und Silvia Bächli zur Verfügung gestellt. Herzlichen Dank! Weitere Arbeiten und Informationen zum Künstlerpaar und Ihren Arbeiten finden Sie hier: www.hattan.ch