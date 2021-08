Bildbetrachtung von Sabine Altorfer: Ein mutiger Köpfler

Kunstkolumne Bildbetrachtung von Sabine Altorfer – diese Woche: ein mutiger Köpfler Selbst im Museum hat leuchtend blaues Wasser eine unglaubliche Anziehungskraft. Am liebsten würde man in das Swimmingpool-Gemälde von Monika Dillier hineinspringen. Wenn da nicht ein paar bedenkliche Elemente zu erkennen wären. Sabine Altorfer 22.08.2021, 05.00 Uhr

Vergnügliches oder gefährliches Bad? Monika Dillier, «Ohne Titel», 1986. Öl auf Nesselstoff,

190 x 320,5 cm, aktuell zu sehen in der Sammlung im Aargauer Kunsthaus. Bild: Brigitt Lattmann/Aargauer Kunsthaus

Rein ins kühle Nass! Das Grossformat mit der riesigen blauen Fläche im Zentrum zieht das Auge der Besucherin magisch an. Das sprudelnde von blauschwarz bis helltürkis changierende Wasser verspricht Badevergnügen. Doch der Rest des Gemäldes von Monika Dillier weckt eher zwiespältige Gefühle. Gelingt der Frau der Sprung aus dieser seltsam steifen und gebückten Position? Hält das Sprungbrett auf seinen zwei dünnen, wackeligen Streben? Ist das kleine Bassin genug tief, um hinein zu köpfeln? Warum zwei Sprungbretter?

Die Künstlerin Monika Dillier, 74, in Sarnen geboren, in Basel wohnhaft, verquickt Eindrücke aus Zeitungsbildern und Erfahrungen zu emotional wirkenden Werken, zu Zeichnungen, Videos, Malereien, Performances und Glasobjekten. Das Gemälde stammt von 1986, als die junge Künstlerin feministische Themen aufgriff und mit Kolleginnen zusammen in die Kunstdiskussion brachte. Stets mit Vehemenz und Humor. Die Frau auf dem Bild passt bestens dazu: Sie springt ins kalte Wasser, in gefährliche Zonen.

Arbeiten in Serien

Monika Dillier arbeitet in Serien oder nimmt auch Jahre später gewisse Themen oder Bildfindungen wieder auf. In der Zeichnungsserie «Capri/Malaparte» von 1985 hat Monika Dillier das Motiv des gefährlichen und surreal wirkenden Bassins schon mehrfach ausprobiert. Zu finden ist sie - nebst anderen Werken - auf ihrer homepage. https://monikadillier.kleio.com/record/work/208

Letztes Jahr - im Coronalockdown - produzierte das Kunsthaus Baselland mehrere Online-Porträts. Auch ein ein Gespräch mit der 74-jährigen Monika Dillier in ihrem Atelier. Darin erzählt die Künstlerin über ihre Arbeitsweise, die Einsamkeit im Atelier auch ohne Corona und wie sie zu ihren neuesten Blumen-Aquarellen gefunden hat.

