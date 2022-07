Bildbetrachtung: Ein starker Stier zum 1. August

Kunstkolumne Bildbetrachtung von Sabine Altorfer – diese Woche: Ein Muni zum 1. August Strotzende männliche Kraft auf hoher Alp und erst noch mit Weitblick: Mein Bild zum 1. August. Dieser Vergleich ist auch ironisch gemeint - dem prächtigen Gemälde von Eugène Burnand soll er nicht schaden. Sabine Altorfer Jetzt kommentieren 31.07.2022, 05.00 Uhr

Eugène Burnand (Moudon, 1850 - Paris, 1921)« Taureau dans les Alpes», 1884, Huile sur toile, 200 x 270 cm. Musée Cantonal Des Beaux-Arts De Lausanne

Als ich dieses prächtige Gemälde im Kunstmuseum Lausanne sah, war sofort klar: Das ist die Bildbetrachtung zum 1. August. Doch warum eigentlich? Da ist ja nichts von Rütlischwur, Innerschweiz oder Fahnen zu sehen. Aber das Bild des einsamen Stiers hoch oben auf der Alp bedient viele der Gründermythen. Strotzt er nicht ebenso von (männlicher) Kraft und Selbstbewusstsein wie der Wilhelm Tell von Ferdinand Hodler? Den Kopf wie zum Aufruf erhoben, die Füsse sicher am Abgrund, der Blick weit übers Tal und zur Sonne gerichtet.

Eugène Burnand, 1850 in Moudon geboren und 1921 in Paris gestorben, war einer der erfolgreichen Alpenmaler Ende des 19. Jahrhunderts, später wandte er sich religiösen Sujets zu. Den «Taureau dans les Alpes» malte er 1884, ein Jahr, nachdem sein «Panorama des Alpes bernoises» an der Weltausstellung Chicago ihm Ruhm eingebracht hat. Burnand stellt den Simmentaler Stier mit seinem dekorativen Fleckenmuster in die linke Bildhälfte und lässt daneben den Boden in einer jähen Spalte abfallen. Die Berge sprengen den Rahmen. Leicht verschwommen und mit ewigem Eis garniert stehen sie mächtig und unverrückbar.

Eugène Burnand

Eugène Burnand kennt man in der Deutschschweiz kaum mehr, seine wenigen Werke in Museumssammlungen schlummern meist in den Depots. Nach 1909 war er aber in allen gut gefüllten Portemonnaies der Schweiz präsent, schuf er doch die Entwürfe für die 500- und 1000-Frankennoten. Erhalten sind zudem seine drei Glasfenster von 1912 zur "Bergpredigt" in der Kirche von Herzogenbuchsee.

Die drei Glasfenster "Die Bergpredigt" von Eugene Burnand in der reformierten Kirche Herzogenbuchsee. Urs Lindt Pressefotograf

In der Westschweiz dagegen ist Burnand bis heute präsent, im Kunstmuseum Lausanne und gar mit einem eigenen Museum in seiner Geburtsstadt Moudon. Das wirbt mit folgendem Kurzvideo für sein Werk

youtube

In Aigle gab es zum 100. Todestag von Eugène Burnand eine grössere Ausstellung. Dabei entstand dieses Video, das über Werk und Person informiert.

youtube

Die Autorin Chris Iseli Sabine Altorfer Sie war bis Ende November 2020 Kulturredaktorin bei CH Media und ist jetzt freie Autorin. Sie schreibt primär über Bildende Kunst. Seit März 2017 verfasst sie jede Woche in der «Schweiz am Wochenende» eine Bildbetrachtung – passend zur Jahreszeit, aktuellen Ereignissen oder zu Werken, die sie besonders mag.

