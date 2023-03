Bildbetrachtung: Es ist ein Knie, sonst nichts

Kunstkolumne Bildbetrachtung von Sabine Altorfer – diese Woche: Ein Knie, sonst nichts Welche Körperteile sind in der Kunst wichtig? Gesicht und Hände, Busen und Brustmuskeln. Aber nicht das Knie. Der legendäre Berner Fotograf Balthasar Burkhard hat es aber ins Zentrum gerückt. Eindrücklich. Sabine Altorfer Jetzt kommentieren 12.03.2023, 05.00 Uhr

Monumental: Balthasar Burkhard, Das Knie. Installationsansicht in der Kunsthalle Basel, 1983. Bild: Fotoarchiv Kunsthalle Basel

Mein Knie hält mich gerade auf Trab, beziehungsweise hindert es mich am Traben. Da fragt sich die Bildbetrachterin natürlich: Welche Rolle spielt das Knie in der Kunst? Eine marginale. Es ist im Vergleich zu Gesicht, Auge, Busen, Händen oder schönem Körper unwichtig. Ein Kunst-Knie hat sich aber in mein Gedächtnis eingebrannt: die Fotoserie von Balthasar Burkhard 1983 in der Kunsthalle Basel. Zu Riesenformaten aufgeblasen dominierten die stämmigen, oben und unten angeschnittenen Männerbeine wie Säulen das Treppenhaus, im Zentrum das Knie.