Kunstkolumne Bildbetrachtung von Sabine Altorfer – diese Woche: Ein Drink in dieser Bar am Tag der Frau wäre grandios Sophie Taeuber-Arp war eine Pionierin der Abstraktion. Vor hundert Jahren schon verwob sie Kunst und Leben, entwarf Textiles und Praktisches, abstrakte Kunstwerke und die «Bar Aubette» in Strassburg. Sabine Altorfer 07.03.2021, 05.00 Uhr

Am Montag, 8. März, ist Frauentag. Wie schön wären ein Drink und ein Toast auf die Gleichberechtigung in einer der schönsten Bars. Der «Aubette» von Sophie Taeuber-Arp von 1926. Stefan Altenburger Photography Z / Museum Haus Konstruktiv

Stellen Sie sich vor, hier bei einem Drink genüsslich zurückzulehnen, den fröhlichen Farben über Wände und Decke zu folgen, über das raffinierte Wechselspiel der grossen und kleinen Quadrate wie der Einteilung der Streifen zu sinnieren, die flüchtigen Schatten des Rauches zu beobachten, über die überstandenen Katastrophen und eine bessere Zukunft zu debattieren. Hier war das möglich: ab 1926 in der «Bar Aubette» in Strassburg. Geschaffen von Sophie Taeuber-Arp.

Sie war eine der innovativsten Künstlerinnen, wenn es galt, den Traum vom Gesamtkunstwerk Wirklichkeit werden zu lassen, Leben und Kunst (wieder) zu versöhnen. Ob Taschen oder Teppiche, Zeichnungen, Reliefs oder eben eine Bar, sie fand mit ihrer vom Pflanzlichen und der Geometrie bestimmten Formensprache eine Lösung. Blau, Gelb und Rot dominieren die Raumgestaltung, doch Sophie Taeuber-Arp (1889–1943) wendete sie nicht doktrinär an, sondern intuitiv und selbstbewusst, erlaubte sich Zwischentöne. Die «Aubette» ist leider längst zerstört, doch 1998 hat man ein Modell geschaffen, das man bis zum 16. Mai in der Sammlungsausstellung «Reset Museum. Sammlung. Zukunft.» im Haus Konstruktiv in Zürich begehen kann.

Mit diesem Foto von 1920 wirbt das Kunstmuseum Basel: Die Künstlerin mit einem abstrakten Kopf, den frau auch als Hutständer benutzen konnte. Zvg / Stiftung Arp e.V., Berlin

Sophie Taeuber-Arp erleben

Vom 20. März bis 20. Juni zeigt das Kunstmuseum Basel eine umfassende Retrospektive zu Sophie Taeuber-Arp unter dem Titel «Gelebte Abstraktion» und würdigt sie als Pionierin. Die Ausstellung geht danach weiter ans Museum of Modern Art in New York und die Tate in London. «Damit wird die Künstlerin, deren Gesicht vielen noch von der jahrzehntelangen Präsenz auf der 50-Franken-Note bekannt sein dürfte, endlich über den deutschsprachigen Raum hinaus unter den grossen Avantgardist*innen der Klassischen Moderne etabliert», schreibt das Kunstmuseum Basel. Informationen dazu: https://kunstmuseumbasel.ch/de/ausstellungen/2021/sophie-taeuber-arp

Wird auch in Basel gezeigt: Kunst als Kissen: 48 x 48 x 12 cm, Wollgewebe, 1922. Arp Museum Bahnhof Rolandseck, R

Auf dem Kunstmarkt sind Werke von Sophie Taeuber-Arp mittlerweile sehr begehrt. Die tonangebende Galerie Hauser&Wirth vermarktet sie. Eine Online-Werk- und Lebensübersicht finden sie hier: https://www.vip-hauserwirth.com/online-exhibitions/sophie-taeuber-arp/