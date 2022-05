Bildbetrachtung: Ein Besen rührt uns zu Tränen

Kunstkolumne Bildbetrachtung von Sabine Altorfer – diese Woche: Ein Besen rührt uns zu Tränen Louise Bourgeois war die Meisterin der eindeutigen Mehrdeutigkeiten. Uns bekannte Worte und Dinge bringt sie so zusammen, dass ein Kleid uns eine Lebensgeschichte erfinden lässt und ein abgewetzter Besen uns rührt. Sabine Altorfer Jetzt kommentieren 14.05.2022, 05.00 Uhr

Ausstellung «Louise Bourgeois X Jenny Holzer» im Kunstmuseum Basel: Louise Bourgeois «Untiteld», 1997, 162.6 x 61 x 33 cm. Christopher Burke / The Easton Foundation, Pro Litteris

Eigentlich bin ich mit dieser Bildbetrachtung zu spät. Die Ausstellung Louise Bourgeois schliesst am Sonntag, 15. Mai. Aber dieses schlichte Werk hat mich in der von Jenny Holzer grandios inszenierten Ausstellung im Kunstmuseum Basel so berührt, dass ich es einfach noch zeigen muss.

Was sehen wir? Ein luftiges Frauenkleidchen, weiss-schwarz kariert. Aufgehängt. Aber statt eines Kleiderbügels trägt ein abgearbeiteter Besen mit harten, stechenden Borsten das Kleid – und schon spinnen unser Hirn und Herz die Erscheinung weiter. Schultern sehen wir in diesem Besen, geplagte Schultern einer Frau, die vielleicht ein solches Kleid zum Putzen trägt.

So bodenständig das klingt, ist ihre Existenz doch fragil. Ein einziges dünnes Beinchen hat ihr Louise Bourgeois 1997 zugestanden mit einem Fuss nur in Kindergrösse – und doch ist dieses Vis-à-vis gleich gross wie die Betrachterin. Aug in Aug würden wir dastehen, wenn die Künstlerin diese Frau nicht auf ihre Hülle, auf ihre Verletzlichkeit reduziert hätte.

Die Botschaften weiterspinnen

Üppig und klug inszeniert ist die Ausstellung «Louise Bourgeois x Jenny Holzer. The Violence of Handwriting Across a Page» im Kunstmuseum Basel. Die Künstlerin Jenny Holzer hat als Kuratorin auf Werke mit Schrift von Louise Bourgeois (1911–2010) fokussiert – und doch den Blick nicht eingeschränkt. Wir sehen die Kleiderskulptur vor einer Wand mit Zeichnungen zum Thema Körper, sodass wir auch hier gedanklich Fäden ziehen und die Botschaften der Künstlerin weiterspinnen.

Doch nicht nur die Zeichnungen rundum prägen unsere Interpretation. Es ist frappant welche Wirkung der gemusterte Parkettboden im Neubau des Kunstmuseums auf die Wahrnehmung nimmt. Eher störend als anregend übrigens.

Die Situation im Kunstmuseum Basel. Sabine Altorfer

