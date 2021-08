Kunstkolumne Bildbetrachtung von Sabine Altorfer – diese Woche: ein Appenzeller Alpfest Musik und Tanz draussen sind eine alte Erfindung - mit allem Drum und Dran. Auf der Alp Sol wurde schon 1865 ausgelassen musiziert, getanzt und geflirtet wie ein Bild aus dem Kunstmuseum St. Gallen beweist. Sabine Altorfer 29.08.2021, 05.00 Uhr

«Stubete auf Alp Sol», 1865, von Gottlieb Emil Rittmeyer. Der Sohn eines St. Galler Stickereifabrikanten arbeitete als Musterentwerfer, lieber aber malte er. Bild: Stefan Rohner

Ein Sommertag, ein Sonntag wohl. Blauer Himmel und Schönwetterwolken lassen die Stubete auf der Alp Sol gelingen. Im Kreis umtanzen Frauen und Männer in der Tracht den Geiger und den Hackbrettspieler unter dem roten Sonnenschirm, der Blickfang und Zentrum des Gemäldes ist.

Der Maler Gottlieb Emil Rittmeyer (1820–1904), bekannt für seine Schilderungen des Appenzeller Lebens, vereint Anekdoten und Menschentypen in einem Wimmelbild. Links wird scheu geflirtet, genau beobachtet von zwei jungen Frauen. Eine Grossmutter verteilt Brot an Kinder, Männer saugen an ihren Pfeifen, ein Knabe verjagt die übermütigen Rinder, ein anderer hält sich an seinem Hund.

Ein städtisches Paar ermöglicht es uns, dank Frack, Zylinder und Kleid, das Bild in die Zeit vor 1900 zu datieren. Verhaltenes Rot-Weis-Braun dominiert die zentrierte, kreisende Komposition. Mit zwei leuchtend blauen Schürzen setzt Rittmeyer links und rechts Akzente und lässt in der Mitte eine Gasse frei, um uns näher zu locken.

St. Galler Chronist

Gottlieb Emil Rittmeyer hat nicht nur Szenen auf dem Land gemalt, sondern so akribisch wie komprimiert auch das Leben in der Stickereistadt St. Gallen. Das zeigt sich beispielsweise im Werk «Handel und Industrie in St. Gallen», Öl auf Leinwand von 1881. Die St. Galler Textilindustrie betrieb Welthandel, also sind Menschen aus allen Erdteilen als Interessenten dargestellt. Kamine, Lokomotive und der Telefonmast zeugen von technischem Fortschritt. Die erste Telegraphenleitung der Schweiz verband St. Gallen mit Zürich.

«Handel und Industrie in St. Gallen», Öl auf Leinwand von 1881. Wikimedia

Mehr zur Biografie von Gottlieb Emil Rittmeyer findet man im historischen Lexikon der Schweiz. https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/022596/2010-11-10/