Kunstkolumne Bildbetrachtung von Sabine Altorfer – diese Woche: Dieses Werk von Joseph Beuys hat mich bewegt Er war der Kunstheld und einer der Revolutionäre der Nachkriegskunst: Joseph Beuys. Viele seiner Werke blieben für mich rätselhaft, aber «Plight» liess mich spüren, was er meinte. Sabine Altorfer 09.05.2021, 05.00 Uhr

26. November 1993: Die ersten Besucherinnen in der Installation «Plight» aus 284 Filzrollen von Joseph Beuys im Kunsthaus Zürich. Beuys würde am 12. Mai 100 Jahre alt. Str / KEYSTONE

Wir sehen Filz, also Beuys. 1993 war es, als Harald Szeemann im Kunsthaus Zürich Joseph Beuys inszenierte, quasi einen materialisierten Nachruf auf den 1986 gestorbenen Ausnahmekünstler. Ein Werk hat sich dabei in meine Erinnerung eingegraben: «Plight». Man musste sich leicht bücken, um die zwei mit mächtigen Filzrollen ausgekleideten Räume zu betreten, und spürte sofort: Hier ist es anders. Introvertiert, gedämpft und warm. Man empfand seinen Körper fragiler und materieller zugleich, kleiner und näher bei sich.

Das war nicht Kunstanschauen, nicht Nach-Erklärungen-Ringen wie meist bei Beuys, sondern Erleben. Damit doch etwas Rätsel blieb, stand da ein Konzertflügel, darauf eine Schiefertafel mit leeren Notenlinien und ein Fieberthermometer. Archaisch-esoterisch-individuell zu deuten. Geschaffen hat Beuys «Plight» 1985 für Anthony d’Offay, als Baulärm um dessen Galerie in London tobte. Überraschend praktisch und menschenfreundlich gedacht vom Mann mit Hut.

Zum 100. Geburtstag

Am 12. Mai könnte Joseph Beuys seinen 100. Geburtstag feiern, das ist der Anlass für diese Bildbetrachtung. Und wenn Sie «Plight» erleben möchten: Das Werk existiert noch, es ist im Besitz des Centre Pompidou in Paris. Noch sind die Museen in Paris geschlossen, aber ihre Öffnung ist angekündigt und Reisen nach Paris sollten hoffentlich bald wieder möglich und sinnvoll sein.

Zu Filmische Zeugnisse aus den 80er-Jahren sind nicht so zahlreich abrufbar wie wie heute, aber zu «Plight» existiert eine Aufnahme, noch gedreht zu Lebzeiten von Joseph Beuys (1921-1986) und mit einem für den Künstler typischen Kommentar.

Das Video vom Aufbau und mit Kommentar des Meisters. Youtube

Und ja, auf ein zweites Werk von Joseph Beuys verweise ich auch gerne: «7000 Eichen – Stadt-verwaldung statt Stadt-verwaltung». Begonnen hat er die Baumsetz-Aktion 1982 zur Documenta 7. Beendet hat sie sein Sohn ein Jahr nach dem Tod von Beuys bei der folgenden Documenta 1987. Was heute bei Klimaschützern heute en vogue ist, begann in der Kunst also schon früh.

«7000 Eichen – Stadt-verwaldung statt Stadt-verwaltung» von Joseph Beuys 1982 an der documenta 7; erste gepflanzte Eiche vor dem Kasseler Museum Fridericianum bei Nacht. Fotograf: Malte Ruhnke , Kassel (kasselgalerie.de)