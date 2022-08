Bildbetrachtung: Diese Blumen welken nicht

Kunstkolumne Bildbetrachtung von Sabine Altorfer – diese Woche: Diese Blumen welken nicht Totgesagte leben länger. Die Malerei präsentiert sich vitaler denn je, und selbst Blumen lässt sie wieder spriessen. Die Zürcher Malerin Barbara Ellmerer macht das seit Jahrzehnten - gross und lustvoll, heutig und gekonnt. Sabine Altorfer Jetzt kommentieren 28.08.2022, 05.00 Uhr

(Un)certainGround_Barbara Ellmerer_KHPasquart Gerold Haenggi / Aargauer Zeitung

Blumen: ein Thema so alt wie die Kunst. Aber nie veraltet. Das zeigt Barbara Ellmerer in Biel in der Ausstellung zur Schweizer Malerei heute. Vier Hochformate, über zwei Meter hoch, luftig und kräftig, voller Blüten – alle unterschiedlich und doch ein Gesamtes.

Dieses Gemälde aus der Vierergruppe fesselte mich mit seinen Gegensätzen und der asymmetrischen Komposition. Die riesige Pfingstrose ist nach oben geschoben, rechts gar angeschnitten, links zerfliesst sie mit dem weissen Hintergrund. Darunter betonen die geriffelte Glasvase, zusammen mit dem dunklen Hintergrund, den gelben und rosa Fleck sowie dem senfgelben Sockel die rechte Bilderseite. Grüne Strukturen und die schiefe, schwarzglänzende Fläche lenken den Blick doch noch nach links ins gleissende Hell, wo einige Kringel noch von Materie zeugen. Licht und Farbe, Hell und Dunkel prägen das Bild – und zudem schafft es Barbara Ellmerer auch hier, uns fragen zu lassen, was Natur denn sei, ob und wie wir sie fassen können.

Die Ausstellung «(Un)certain Ground. Aktuelle Malerei in der Schweiz» im Kunsthaus PLasquart in Biel ist noch bis 4. September geöffnet.

Barbara Ellmerer

Sie ist 1956 in Meiringen geboren, studiert 1981–85 Studium an der F+F Schule für experimentelle Gestaltung in Zürich, 1988–89 an der Hochschule der Künste in Berlin. Im herkömmlichen Ausstellungsbetrieb ist sie nicht anzutreffen, dafür in der «Zürcher Bewegung» oder bei Feminismusdebatten. Wichtig war 1991 ihre Ausstellung in der Luzerner Galerie Meile und danach ihre Schaffenszeit bis 1994 in New York. Figuren, Blumen und Natur sind seit Jahrzehnten ihre Motive, die Erkundung der zeitgenössischen Malerei ihr Thema. Wie viel Farbe und Naturalismus verträgt es, und andrerseits wie viel Reduktion ist möglich? Lustvoll sind diese Erkundungen, schön und so heutig wie zeitlos. Barbara Ellmerer lebt in Zürich.

Die ganze Vierergruppe «Organell Margulis 1-4» von Barbara Ellmerer im Centre Pasquart in Biel. Guadalupe Ruiz / aa

Barbara Ellmerer, 2020. Mesch & Ugge / Pd / Urner Zeitung

Die Autorin Chris Iseli Sabine Altorfer Sie war bis Ende November 2020 Kulturredaktorin bei CH Media und ist jetzt freie Autorin. Sie schreibt primär über Bildende Kunst. Seit März 2017 verfasst sie jede Woche in der «Schweiz am Wochenende» eine Bildbetrachtung – passend zur Jahreszeit, aktuellen Ereignissen oder zu Werken, die sie besonders mag.

