Kunstkolumne Bildbetrachtung von Sabine Altorfer – diese Woche: Die Skulptur mit dem raffinierten Dreh Skulptur heisst Raum: Die St. Galler Künstlerin Lucie Schenker ist eine Meisterin darin, aus minimalem Material einen maximalen Effekt zu schaffen. Sabine Altorfer 08.08.2021, 05.00 Uhr

Minimal Art mit maximalem Aha-Effekt: «Rotation grün II» von Lucie Schenker in der Ausstellung «Schweizer Skulptur seit 1945» im Aargauer Kunsthaus (bis 26. September). Die St. Galler Künstlerin schuf bereits 1997 im Treppenhaus der Berufsschule Kreuzlingen ihre erste grüne Rotation. Chris Iseli

Da schaut man sich 230 Skulpturen an, staunt, vergleicht, grübelt und dann dies: ein Aha-Erlebnis. Eine Rolle sperriges Geflecht ist auseinandergezogen, der Schwung der Drehung mitgenommen und an der Decke für die Dauer der Ausstellung fixiert. Danach, so stellt man sich vor, rollt die Künstlerin Lucie Schenker das Werk wieder ein, stellt es ins Atelier, wo es auf seinen nächsten Auftritt wartet (falls es nicht jemand kauft).