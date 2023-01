Bildbetrachtung: die russische Revolutionärin Ljubow Popowa

Kunstkolumne Bildbetrachtung von Sabine Altorfer – diese Woche: die russische Revolutionärin Ljubow Popowa brachte aus Paris den Kubismus nach Moskau und verknüpfte ihn mit der russischen Avantgarde. Ihre «Kubistische Stadtlandschaft» von 1914 ist beflügelt von der Hoffnung auf eine bessere Welt. Sabine Altorfer Jetzt kommentieren 08.01.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ljubow Sergejewna Popowa, Kubistische Stadtlandschaft, um 1914

Öl auf Leinwand, 104 x 86 cm Sammlung Gabriele Und Werner Merzbacher, Kunsthaus Zürich

Kubismus. Eindeutig. Kunstgeschichtlich ist dieses Werk also einfach in die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg zu datieren. Picasso und Braque zersetzen in Paris Mensch und Musikinstrumente in Würfel und fügen sie neu zusammen – nicht der Wirklichkeit, sondern dem Bildaufbau dienend. Doch die Farben und das Thema dieses Gemäldes riechen nicht nach Paris. Sie stammen aus Moskau – damals auch eine Keimzelle des modernen Aufbruchs.

Schöpferin dieser «Kubistischen Stadtlandschaft» von 1914 ist Ljubow Sergejewna Popowa, eine der russischen Pionierinnen. Gerade mal 25 ist sie, informiert, international vernetzt und anerkannt. Diagonalen dominieren das Bild, Fassaden, Strassen, Tor- und Brückenbögen sind wild verpuzzelt, die Farben aus dem ganzen Spektrum sind verstreut und die einzelnen Stücke malerisch locker bearbeitet. Trotzdem herrscht in der Stadt von Popowa kein Chaos, sondern Gleichgewicht und vor allem Aufbruch. Eine Treppe bietet sich für die ersten Schritte in eine bessere Zukunft an, danach folgt das Auge den Strahlen.

Das prächtige Gemälde hängt heute im Kunsthaus Zürich, in der Sammlung Gabriele und Werner Merzbacher. Das passt, setzte das Sammlerpaar doch stets auf farbenprächtige Werke.

Ljubow Sergejewna Popowa

Ljubow Popowa Wikipedia

Welches Werk in welch kurzer Zeit hat diese Frau geschaffen! Ljubow Popowa (englische Schreibweise Popova) lebte von 1889-1924, sie bildete sich in Moskau zur Künstlerin aus, reiste schon 1910 nach Paris, sah dort die ersten kubistischen Werke. Zurück in Moskau arbeitete sie mit Wladimir Tatlin im gleichen Atelier, reiste nach Italien, brachte Ideen des Futurismus zurück. Sie nahm 1914 erstmals an den legendären Ausstellungen der Gruppe Karo-Bube teil, war Professorin und gilt als eine der wichtigsten Kräfte der russischen Avantgarde der Revolutionsjahre. 1921 bricht Popowa wie viele ihrer Kollegen und Kollegin mit der Staffeleimalerei. Nicht abstrakte Konstruktivistin wollte sie sein, sondern Produktivistin - beflügelt von der Hoffnung auf eine bessere Welt. Also schuf sie Textilentwürfe, Bühnenbilder, Plakate: Werke, die russische Tradition und modernste Form verbanden und bis heute stilbildend wirken. 1924, erst 35-jährig, starb Ljubow Popowa an Scharlach.

Die Autorin Chris Iseli Sabine Altorfer Sie war bis Ende November 2020 Kulturredaktorin bei CH Media und ist jetzt freie Autorin. Sie schreibt primär über Bildende Kunst. Seit März 2017 verfasst sie jede Woche in der «Schweiz am Wochenende» eine Bildbetrachtung – passend zur Jahreszeit, aktuellen Ereignissen oder zu Werken, die sie besonders mag.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen