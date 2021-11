Kunstkolumne Bildbetrachtung von Sabine Altorfer – diese Woche: Die Malerin und ihr emanzipiertes Modell Berlin um 1920: Die Goldenen Zwanziger gehören der Neuen Frau. Selbstbewusst, berufstätig, unternehmenslustig, emanzipiert. Lotte Laserstein, eine der ersten Frauen, die an der Kunstakademie abschliessen konnte, war eine von ihnen. Und sie malte auch so. Sabine Altorfer Jetzt kommentieren 06.11.2021, 05.00 Uhr

Lotte Laserstein, Ich und mein Modell, 1929/30, Öl auf Leinwand, 49,5 x 69,5 cm. Keith Hunter/© 2021 / ProLitteris

Malerin malt malende Malerin und ihr Modell. Sie schaut dabei nicht uns an, wie wir zuerst meinen könnten, sondern erforscht sich und ihr Modell im Spiegel. Gerade dieses Kippmoment zwischen Zuwendung und Selbstbefragung macht Selbstbildnisse so sprechend.

Einzigartig ist, wie Lotte Laserstein (1898–1993) ihr Modell einbezieht: Die Frau posiert nicht vor ihr, sondern beobachtet über ihre Schulter, was auf der Leinwand entsteht. Brauntöne von Händen, Haar und Haut bilden einen Bogen vor dem umgebenden Grau. Die Schulterlinien öffnen sich leicht, sodass der Kontrast zwischen der voluminösen Malerinnenbluse und der nackten Modellhaut stärker erscheint. Dabei ist nichts von Abhängigkeit und Machtgefälle zu spüren, wie sie Werke von Männern prägten. Die Neue Frau der 1920er-Jahre interessierte Lotte Laserstein, die erfolgreiche Porträtistin in Berlin, die 1937 nach Schweden emigrieren musste. Seit einigen Jahren werden die Künstlerin und ihr Werk wieder entdeckt. Zu sehen ist Laserstein aktuell in der Fondation Beyeler in Riehen, leider nur in einer Gruppenausstellung («Close-up», bis 2. Januar).

Lotte Laserstein

Ihr Modell auf diesem Bild ist Traute Rose, ihr Lieblingsmodell. Die Chemie zwischen den beiden stimmte – und stets zeigt Laserstein Rose als starke und selbstbestimmte Frau. Selbst in Aktbildern. Mehr über Lotte Lasersteins Leben, Werk und ihre Karriere mit Höhen und Tiefs erfahren Sie in diesem Video. Es entstand 2018 anlässlich der grossen Laserstein-Ausstellung im Städel Frankfurt:

