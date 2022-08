Kunstkolumne Bildbetrachtung von Sabine Altorfer – diese Woche: Die Himmelskönigin - oder warum heisst es nicht Vierfaltigkeit? Maria, die Muttergottes, ist die beliebteste Identifikationsfigur für viele Gläubige und wird als Himmelskönigin verehrt. Ihre Himmelfahrt und Krönung werden in der kirchlichen Kunst verherrlicht, wie auch dieses Altärli im Kunstmuseum St. Gallen zeigt. Sabine Altorfer Jetzt kommentieren 14.08.2022, 05.00 Uhr

Unbekannter Meister aus dem Bodenseeraum, Flügelaltärchen mit Marienkrönung und Heiligen, um 1500. Mittelteil Sebastian Stadler / Aargauer Zeitung

Am 15. August ist Mariä Himmelfahrt: ein Feiertag für Katholiken – und in acht Kantonen ein freier Tag. Biblisch ist er zwar kaum begründet, aber seit dem 5. Jahrhundert päpstlich abgesegnet und so Bildstoff für Kirchenschmuck. Künstlerisch ergiebiger ist die Marienkrönung, die man am 22. August feiert. Ein kleines, prächtiges Beispiel ist der Mittelteil dieses Flügelaltärlis im Kunstmuseum St. Gallen.

Gottvater und Christus, die sich wie Zwillinge gleichen, setzen Maria die Krone auf. Der unbekannte Meister aus dem Bodenseeraum setzte um 1500 auf die Wirkung des Dreiklangs Gold, Rot und Blau und eine strenge Symmetrie. Die Mondsichel bildet die schwungvolle Basis, vier Engel setzen die Eckpunkte, im Zentrum ist das Gesicht Mariens platziert. Die Marienverehrung blühte im Mittelalter auf, ist sie als irdische Frau, als Mutter und Trauerende doch eine ideale Identifikationsfigur. Unzählige Kirchen sind Notre-Dame geweiht, als Regina Caeli, Himmelskönigin, wird sie verehrt. Von Vierfaltigkeit sprach die Kirche trotzdem nie.

Der Altar als Ganzes

Flügelaltäre sind beliebt, erlauben sie es doch, die zentrale Tafel unter dem Jahr mit einer Werktagsseite abzudecken und zu schützen, sie zum passenden Feiertag aber zu öffnen - und ihnen damit mehr Beachtung zu verschaffen. Der kleine Flügelaltar im Kunstmuseum St. Gallen (er ist 54 Zentimeter hoch) widmet sich in der offenen Festtagsversion ganz Maria. Links ist die Verkündigung dargestellt, rechts Anna Selbdritt (also Anna, in ihren Armen ihre Tochter Maria und ihr Enkel Jesus).

Unbekannter Meister aus dem Bodenseeraum, Flügelaltärchen mit Marienkrönung und Heiligen, um 1500 Sebastian Stadler / Aargauer Zeitung

Mit Spiegeln macht das Museum die Hinterseite, die Werktagsseite, sichtbar. Links ist der heilige Bernhard von Clairvaux dargestellt, rechts die heilige Agnes und ihr zu Füssen, die Stifterin des Altars. Klein, kniend und betend, wie es Tradition war. Nicht zu sehen ist das kleine Lamm ganz rechts unten, das Erkennungszeichen der heiligen Agnes von Rom, die nach ihrer Weigerung zu heiraten, um 250 n. Chr. wie ein Schaf geköpft worden war.

Der recht Werktagsflügel: die heilige Agnes und kniend die Stifterin des Altars. Sebastian Stadler / Aargauer Zeitung

