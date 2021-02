Kunstkolumne Bildbetrachtung von Sabine Altorfer – diese Woche: Die Fasnacht lagert sich als Kunst ab Fasnacht abgesagt, Stimmung auf dem Tiefpunkt? Dieser so kluge wie bunte Augenreizer von Lara Favaretto erheitert das Gemüt und fragt nach der Lebenszeit von Kunst. Sabine Altorfer 07.02.2021, 05.00 Uhr

Als buntes Ensemble präsentierten Lara Favaretto (und ihre Galerie) die zehn Konfettiwürfel an der Art Basel Unlimited 2018. Titel: «Birdman or The Unexpected Virtue of Ignorance». Georgios Kefalas / KEYSTONE

Die Fasnacht findet nicht statt, die Konfetti-Hersteller werden Tonnen des Materials lagern müssen. Diese Würfel stehen allerdings nicht in einem Lager, sondern an der Art Basel Unlimited. 2018 war das, als Fasnachts- und Kunstwelt fern von epidemiologischen Bedrohungen feierten.

Die italienische Künstlerin Lara Favaretto, 47, liebt Konfetti, weil das Material so bunt und leicht, so flüchtig und gewöhnlich ist. «Das ist die Kunstsprache, die in Basel jeder versteht: Räppli», schrieb mein Basler Kollege. Die zehn perfekt-unperfekten Quader nehmen das Diktat der Geometrie in der konstruktiven Kunst ernst – und unterlaufen es doch. Schwerkraft, Erschütterungen, der leiseste Luftzug durch das Publikum wirbeln Räppli auf den Boden, lassen die perfekten Kanten brechen oder die in einer Form nur leicht gepressten Körper in sich zusammenfallen. Ewigkeitsanspruch kann dieses Werk nicht haben.

Die Kunst- wie die Konfettiwelt sind im fragilen, prekären Gleichgewicht, zeigte Favaretto schon damals. Wir sahen darin gute Konzeptkunst und eine fröhliche Verschränkung von Alltag und Kunst.

Diese Verschränkung praktiziert die Künstlerin seit Jahren. Riesige Drehbürsten aus Autowaschanlagen, zerbeulte Koffer, eine Bücherwand oder Nebel spielen in ihren Werken die Hauptrollen. Formal und materiell ist ihr Werk dispers. Kuben schafft sie übrigens nicht nur aus Konfetti, sondern auch aus Stein und Beton – dass sie nicht ganz perfekt und zudem etwas brüchig wirken: wen erstaunts? Bei ihrer Galerie Franco Noero findet man unter dem Stichwort «Selected Works» eine schöne Übersicht. https://www.franconoero.com/artist/lara-favaretto/