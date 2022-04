Kunstkolumne Bildbetrachtung von Sabine Altorfer – diese Woche: Die Ehrenlöwin Eine brüllende Löwin ist Cecilia Vicuña nicht. Im Gegenteil. Sie horcht und macht den leisen Wind, die Seufzer der Seele und Ahnungen des Körpers sichtbar. Sie nutzt Traditionen und ist in ihren Performances und Installation sehr heutig. Dafür erhält sie den Ehrenlöwen der Biennale Venedig. Sabine Altorfer Jetzt kommentieren 03.04.2022, 05.00 Uhr

Cecilia Vicuña erhält Ende April den Ehrenlöwen der Biennale Venedig. In «Quipu Womb» (Mutterleib-Quipu) von 2017 verknotet sie den weiblichen Zyklus mit den Kräften der Natur und Tradition. Die Dimensionen: 9 Meter hoch, 5 Meter Durchmesser. Hier zu sehen in der Tate Modern in London. Alena Kravchenko / Alamy Stock P /

Rote Wollstränge hängen von der Decke. Dick und doch leicht scheinen sie, wohlgeordnet im Kreis, aber unterschiedlich verknotet. Sinn und Zweck sind rätselhaft. In der Kunst sind wir solches gewohnt, wohl wissend, dass hinter Material, Form und Farbe Botschaften stecken. «Quipu Womb» (Mutterleib-Quipu) nennt Cecilia Vicuña das Werk. Sie vereint mit der blutroten Farbe und der Weichheit der ungesponnenen Wolle ihr feministisch-spirituelles Sensorium mit dem Thema der Quipu. Diese Knotenschrift erfanden die Inkas vor 1500 Jahren, Zahlen und Silben wurden durch Farbe, Länge, Drill und Knoten definiert.

Cecilia Vicuña, 1948 in Chile geboren, seit 1972 in London, nun in New York lebend, setzt dieses traditionelle Wissen in Gedichten, Skulpturen und Performances über elementare menschliche Erfahrungen frei um. Ihre Kraft und Poesie haben sie unterdessen bekannt gemacht, «Quipu Womb» zeigte sie 2017 an der Documenta und nun erhält sie den Ehrenlöwen der Biennale Venedig für ihr Lebenswerk.

Verdiente Ehre für Cecilia Vicuña

Die 59. La Biennale Arte di Venezia findet vom 23. April - 27. November 2022 statt. Als Titel setzt Kuratorin Cecilia Alemani «il latte dei sogni / The Milk of Dreams»). 213 Künstlerinnen und Künstler lädt sie ein, dazu gibt es 79 nationale Pavillons. Ebenfalls einen Ehrenlöwen erhält dieses Jahr die deutsche Künstlerin Katharina Fritsch, deren monochrom bemalte Ratten und Madonnen weltweit gezeigt werden.

Biennale-Kuratorin Cecilia Allemani begründet ihren Vorschlag für Cecilia Vicuña so: «Vicuña ist Künstlerin und Dichterin und hat jahrelang unschätzbare Anstrengungen unternommen, um das Werk vieler lateinamerikanischer Schriftsteller zu bewahren, indem sie Gedichtbände übersetzte und herausgab, die sonst vielleicht verloren gegangen wären. Ihre künstlerische Sprache basiert auf einer tiefen Faszination für indigene Traditionen und nicht-westliche Erkenntnistheorien. Jahrzehntelang ist Vicuña ihren eigenen Weg gegangen, hartnäckig, bescheiden und akribisch, wobei sie viele aktuelle ökologische und feministische Debatten vorweggenommen und neue persönliche und kollektive Mythologien erdacht hat.»

Ein schönes Porträt von Cecilia Vicuña als Performerin und ihre Idee von Kunst als interaktiver Energie bietet dieses Video von 2020, als die Künstlerin für den Hugo Boss Prize nominiert war:

Die Autorin Bild: Chris Iseli Sabine Altorfer Sie war bis Ende November 2020 Kulturredaktorin bei CH Media und ist jetzt freie Autorin. Sie schreibt primär über Bildende Kunst. Seit März 2017 verfasst sie jede Woche in der «Schweiz am Wochenende» eine Bildbetrachtung – passend zur Jahreszeit, aktuellen Ereignissen oder zu Werken, die sie besonders mag.

