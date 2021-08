Bildbetrachtung diese Woche: Die doppelte Rassismusfalle

Kunstkolumne Bildbetrachtung von Sabine Altorfer – diese Woche: Die doppelte Rassismusfalle Der Solothurner Frank Buchser (1828–1890) war ein Eigenwilliger und ein Weltenbummler. In den USA mobbten ihn die weissen Südstaatler, weil er Schwarze Menschen mochte und malte. Das wird ihm heute wieder vorgeworfen. Aber nun wird er zum Rassisten gemacht. Sabine Altorfer 15.08.2021, 05.00 Uhr

Harmloses Dorfbild mit politischer Brisanz: «Dorfstrasse in Woodstock (Virginia)», gemalt vom Solothurner Frank Buchser 1867.



Philipp Hitz/Kunst Museum Winterthur, Stiftung Oskar Reinhart, Ankauf, 1927

Ein Stolperer. So nenne ich Bilder, die mich in Ausstellungen stocken lassen. Was hat diese Landschaft im Kunstmuseum Winterthur bei den biedermeierlichen Schweizer Veduten zu suchen? Häuser, Terrassen und die Zäune, der Reiter und die Pferde erinnern an einen Wildwestfilm. Brauner Matsch und nasse Bäume prägen die Stimmung.