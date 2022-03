Bildbetrachtung: die blutrote Messerspitze

Kunstkolumne Bildbetrachtung von Sabine Altorfer – diese Woche: die blutrote Messerspitze Vordergründig ist das Gemälde von Félix Vallotton harmlos: ein paar Peperoni auf einem Tischchen. Doch welch heisse Wirkung hat dieses kühle Stillleben. Sabine Altorfer Jetzt kommentieren 20.03.2022, 05.00 Uhr

Nur vordergründig harmlos: Félix Vallotton, Poivrons rouges, 1915, Öl auf Leinwand, 46 x 55 cm. Zu sehen in der Ausstellung «Tiefenschärfe» im Kunstmuseum Solothurn (bis 24. April). Kunstmuseum Solothurn / Aargauer Zeitung

Reden wir heute über malerische Finesse und psychologische Effekte. Fünf Peperoni, ein Messer und ein Marmortischchen hat Félix Vallotton zu einem Meisterwerk vereint. Kalt ist die Marmorplatte, kühl auch der graugrünliche Hintergrund. Umso mehr leuchten das Gelb, Grün und Rot des Gemüses, das sich prall und körperlich in der perspektivisch schwierigen Aufsicht von schräg oben präsentiert. Die Licht- und Glanzpunkte beweisen die technische Fertigkeit von Félix Vallotton (1865-1925), der als früher Moderner die harte Klarheit liebte und die realistische Tradition beherrschte.

So harmlos und perfekt die Früchte erscheinen, ohne das Messer wäre das Bild nur halb so spannend. Denn es symbolisiert, dass es den Früchtchen bald an den Kragen geht. Mit der blutroten Spitze des Messers treibt der Maler unsere Irritation und Vorstellung weiter. Ist es nur ein Farbreflex oder der Saft einer bereits aufgeschnittenen Peperoni oder gar Blut? Die Kühle des Bildes kulminiert heiss in diesem roten Fleck.

Zu sehen ist dieser Vallotton in der Ausstellung «Tiefenschärfe» im Kunstmuseum Solothurn. Es ist die Abschiedsausstellung von Christoph Vögele, dem langjährigen Leiter und Konservator des Museums. Zu sehen bis 24. April.

Félix Vallotton: le celèbre Suisse

Félix Vallotton, 1865 in Lausanne geboren und 1925 bei Paris gestorben, war einer der bekanntesten Schweizer Maler. Zu Lebzeiten und bis heute. 2019 zeigte die Royal Academy in London einen Überblick. In diesem kurzen Video bekommen Sie einen guten Einblick in Leben und Werk.

Die Ausstellung in London vor drei Jahren war gar dem Schweizer Fernsehen einen Beitrag in der Tagesschau wert. Doch sehen Sie selbst: https://www.srf.ch/play/tv/-/video/-?urn=urn:srf:video:858e6d25-18f4-4975-80fd-5112a39a3f51

Lust auf mehr Vallotton? Dieses Video zeigt 187 Bilder seines Werks, chronologisch geordnet.

Die Autorin Bild: Chris Iseli Sabine Altorfer Sie war bis Ende November 2020 Kulturredaktorin bei CH Media und ist jetzt freie Autorin. Sie schreibt primär über Bildende Kunst. Seit März 2017 verfasst sie jede Woche in der «Schweiz am Wochenende» eine Bildbetrachtung – passend zur Jahreszeit, aktuellen Ereignissen oder zu Werken, die sie besonders mag.

