Bildbetrachtung: Ein Zaubervogel aus den wilden 70er-Jahren

Kunstkolumne Bildbetrachtung von Sabine Altorfer – diese Woche: Der Zaubervogel aus dem Hause Altorfer Esther Altorfer war von den 60er- bis in die 80er-Jahre eine so wilde und unangepasste wie wichtige Künstlerin der Berner Szene. Und blieb doch Aussenseiterin. Auch wenn sie gleich heisst wie ich, verwandt sind wir (leider) nicht. Aber ich finde die fast Vergessene eine grossartige Künstlerin. Sabine Altorfer Jetzt kommentieren 30.01.2022, 05.00 Uhr

Esther Altorfer «Der Zaubervogel», 1978/79. Mixed Media auf Papier, 57×78 cm. Galerie DuflonRacz & ART-Nachlassstiftung

Die Explosion von Rot, Gelb und Weiss springt uns an. Vorher war hier nur Schwarz, sagt die grob hingepinselte linke Bildhälfte. Die Explosion hat eine Ursache und einen Namen: «Zaubervogel» nannte Esther Altorfer das so beängstigende wie kraftvolle Gemälde von 1978/79. Wie eine Rakete mit starrem Gesicht und aufgerissenen Augen saust der Vogel von oben rechts nach unten links und reisst bunte Farbsprengel mit. Rückschritt und Absturz evoziert diese Richtung. Anstelle von Flügel- und Schwanzfedern lodern weisse Flammen am nur angedeuteten Körper und erinnern an Raketenstarts. Teuflisch böse wirken die gelbzündelnden Hörner.

Das Gesicht des Raketenvogels gleicht den geometrisch maskenartigen Selbstbildnissen der Künstlerin. Lässt Esther Altorfer (1936–1988) sich hier selber fliegen und abstürzen? Es würde passen. Sie war zwar Teil der Berner Szene um Meret Oppenheim, Suzanne Baumann und Markus Raetz und doch Aussenseiterin. Sie lebte lange in psychiatrischen Kliniken, Kunst blieb für sie dabei existenziell. Ob Esther Altorfer mit mir verwandt sei, fragte mich übrigens eine Leserin. Nein. Leider nicht.

Selbstbildnis der Künstlerin, 1964/65 ART-Nachlassstiftung

Abstürze und ungebändigtes Schaffen

Das Leben von Esther Altorfer war ein Auf und Ab. Aufgewachsen ist die 1936 in Urdorf geborene Esther im Waisenhaus in Zürich Wollishofen, in den 1950er machte sie eine Lehre als Keramikerin, ab 1963 lebte sie als freie Künstlerin in Bern. Bereits 1964 wurde Harald Szeemann auf sie aufmerksam, zeigt Werke von ihr in einer Schau über Berner und Bieler Kunst. Die folgenden Sätze im Sik-Art-Lexikon zeigen das Drama ihres Lebens: «1970 Einzelausstellung in der Galerie Toni Gerber in Bern. 1971 Teilnahme an der von Meret Oppenheim und Lilly Keller organisierten Ausstellung Die andere Realität im Kunstmuseum Bern. 1972 Reise nach Marokko, Aufenthalt beim deutschen Künstler Michael Buthe in Essaouira und Marrakesch. Zurück in der Schweiz, wird Esther Altorfer in die psychiatrische Klinik Rheinau aufgenommen.» Was in Marokko passierte, was den Ausschlag gab, für ihre psychischen Abstürze, ist bis heute unklar.

1989 kurz nach ihrem Tod richtete das Kunstmuseum Bern ihre erste - und bislang einzige - Ausstellung in einem Museum aus.

Der Katalog von 1989. Das Cover ist eine Collage von Suzanne Baumann aus einem Porträt und Werken von Esther Altorfer. Sabine Altorfer

Die Katalogtexte von Freundinnen, Kuratoren und Beobachtern zeichnen das Bild einer widersprüchlichen, verletzlichen und doch starken Künstlerin. Ihr Nachlass wird heute von der ART-Nachlassstiftung Bern und vor allem von der Berner Galerie DuflonRacz betreut. So ist ihr Werk zumindest online und in kleinen Ausschnitten auffindbar.

