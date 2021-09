Kunstkolumne Bildbetrachtung von Sabine Altorfer – diese Woche: Der Traumgarten der Hutmacherin Künstlerin werden durfte Josephine Troller vor hundert Jahren nicht, so wurde die Luzernerin Hutmacherin - und malte. Seit den 1970er-Jahren ist ihr märchenhaftes Werk bekannt. Am schönsten sind die Gärten. Sabine Altorfer 26.09.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Paradies? «Verzauberung» nannte die Luzernerin Josephine Troller das Gemälde 1970 mit ihrer Vorstellung von perfekter, friedlicher Natur. Öl auf Leinwand, 65 x 100 cm.

Bild: Kunstmuseum Luzern

Die Natur und die Gärten sind jetzt am Verblühen. Zeit, um in die Traumgärten der Kunst einzutauchen. Die Luzernerin Josephine Troller (1908–2004) hat solche Wunderwelten erschaffen. Künstlerin durfte sie nicht werden, man kannte sie aber als kreative Hutmacherin und Kulturgängerin. Als in den 1970ern private Imaginationen – als Innerschweizer Innerlichkeit deklariert – die Schweizer Kunstszene eroberten, wurden ihre naiven Naturdarstellungen und Porträts anerkannt. Zurzeit sind sie im Kunstmuseum Luzern zu sehen («I like a bigger garden», bis 17. 10.).

In märchenhaften Kulissen, die Rahmen oft ornamental verziert wie ihre extravaganten Hüte, liess sie Tiere paarweise auftreten und stilisierte Bäume und Blumen in allen Pastellfarben spriessen. In «Verzauberung» von 1970 setzt sie den angenehmen Blau-Orange-Kontrast als Stimmungsmacher ein. Sie lässt den Papagei mit der untergehenden Sonne über den See korrespondieren, zeigt in der Mitte Weite und schirmt ihr Paradies mit üppigen Pflanzen ab.

Josephine Troller, mich selbst, 1977, Öl auf Leinwand, 85 x 55 cm, Privatbesitz Bild: Kunstmuseum Luzern

Josephine Troller, Porträts, Ausstellungsansicht Kunstmuseum LuzernFoto: Marc Latzel Bild: Marc Latzel / Kunstmuseum Luzern

Josephine Troller, Ausstellungsansicht Kunstmuseum Luzern Bild: Marc Latzel / Kunstmuseum Luzern

Die Ausstellung «I like a bigger garden" im Kunstmuseum Luzern dauert bis 17. Oktober