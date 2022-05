Bildbetrachtung: Der Kirchenmaler und die Erotik

Kunstkolumne Bildbetrachtung von Sabine Altorfer – diese Woche: Der Kirchenmaler und die Erotik Ferdinand Gehr kennt man als Kirchenmaler. Als sehr umstrittenen, weil er Formen vereinfachte und Engel ganz anders malte als man sich das vor 60 Jahren vorstellte. Auch zum Thema Liebe hatte der Maler aus Altstätten SG eigene Vorstellungen. Sabine Altorfer Jetzt kommentieren 08.05.2022, 05.00 Uhr

Ferdinand Gehr, Eros I von 1937, Fresko 60 x 49 cm. Kunstmuseum St.Gallen, Dauerleihgabe aus Privatsammlung. Sebastian Stadler / Kunstmuseum St. Gallen

Quizfrage: Was sehen Sie? Farbige Flecken, meint der eine, einen Schmetterling, findet die zweite, etwas Luftiges und doch Kraftvolles, die dritte. Die Auflösung mag überraschen: «Eros I» nannte Ferdinand Gehr das Gemälde. Da stutzt man doppelt. Erstens darüber, dass man sich Erotik in Farbflecken vorstellen kann – ohne Liebesgott Amor oder körperliche Erregung. Sublimiert quasi. Aber sprechen die beiden weichen Felder nicht von Zuneigung und Verschmelzung und die farbigen Flecken von innerer Unruhe? Soll man in der Trennlinie zwei sich küssende Profile sehen, in den doppelten Flecken Augen und das rote Zentrum gar als Herz? Oder einfach Schmetterlinge im Bauch?

Zum zweiten überrascht das Thema bei Ferdinand Gehr (1896–1996), den man vor allem als Kirchenmaler kennt. Doch Liebe und Nächstenliebe waren bei ihm formal und gedanklich offensichtlich eng verwandt, das belegen weitere Werke in der Sammlungsausstellung «Perfect Love» im Kunstmuseum St. Gallen (bis Mai 2023). Die perfekte Ausstellung im Wonnemonat Mai!

Ferdinand Gehr

100-jährig, wurde Ferdinand Gehr, geboren 1896 in Oberuzwil, gestorben 1996 in Altstätten SG. Ein wahrlich biblisches Alter für einen Künstler, der sich zeitlebens mit Religion, biblischen Geschichten und Spiritualität auseinandergesetzt. Und der so fortschrittlich malte, dass manchen Kirchengängern das Verständnis fehlte. In Oberwil ZG und Wettingen AG wurden seinen Gemälde gar abgedeckt, bzw. übermalt.

Ferdinand Gehr in seinem Atelier in Altstätten SG. Schiess Hanspeter/St. Galler Tagblatt

Ferdinand Gehr wollte die sakrale Kunst erneuern. Er schrieb: «Wenn wir wieder zu einer wahrhaft christlichen Kunst kommen wollen, so müssen wir wieder ganz von vorne anfangen.» Das hiess für ihn zurück zu den bildnerischen Wurzeln und gleichzeitig eine zeitgemässe Lösung finden. Gehr: «Der Ausdruck des modernen Bildes ist zeichenhaft geworden. Zeichenhaft abstrakt müsste wohl auch der Stil sein, welcher die heiligen Zustände und Bewegungen dem Auge vermitteln könnte.»

Es brauchte einige Jahrzehnte bis seine Bilder breit anerkannt waren. Heute gilt Ferdinand Gehr international als einer der wichtigsten sakralen Künstler. Etwas vergessen gingen darüber seine anderen Werke: Landschaften, Blumen - und immer wieder Eros, die Liebe.

Fresken von Ferdinand Gehr in der Kirche Bruder Klaus in Oberwil, 27.3.2010. Zuvor mussten sie nach Protesten aus der Kirchgemeinde einige Jahre abgedeckt werden. Christof Borner-Keller (neue Zz) / Neue Zuger Zeitung

Die Autorin Bild: Chris Iseli Sabine Altorfer Sie war bis Ende November 2020 Kulturredaktorin bei CH Media und ist jetzt freie Autorin. Sie schreibt primär über Bildende Kunst. Seit März 2017 verfasst sie jede Woche in der «Schweiz am Wochenende» eine Bildbetrachtung – passend zur Jahreszeit, aktuellen Ereignissen oder zu Werken, die sie besonders mag.

