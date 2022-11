Bildbetrachtung: Der Elefant und wir

Kunstkolumne Bildbetrachtung von Sabine Altorfer – diese Woche: Der Elefant und wir Sein CAD-Programm ist alt, doch die Videos von Yves Netzhammer verknüpfen einfallsreich Menschen, Elefanten und Räume. Und wenn die Betrachterin auch noch Teil der Projektion wird, ist das Erlebnis mehr als verblüffend. Sabine Altorfer Jetzt kommentieren 13.11.2022, 05.00 Uhr

Eine Frau schaut sich beim Zuschauen zu und wundert sich über einen wandelbaren Elefanten. Arbeit von Yves Netzhammer im Haus Konstruktiv in Zürich (bis 15. Januar 2023) Stefan Altenburger Photography Z / Haus Konstruktiv

Real oder Fiktion? Beides. Der Stuhl und die Betrachterin stehen im Ausstellungsraum und sind gleichzeitig Teil eines Videos. Die Welt ist schliesslich nicht so einfach, wie wir immer hoffen. Das zeigt Digitalkünstler Yves Netzhammer seit Jahrzehnten. Weil ihm Poesie und Empathie wichtiger sind als Ideologie, technische Bluffs oder platte Botschaften, verzaubert er uns im Haus Konstruktiv in Zürich zur Zeit mit Elefanten(und mehr).

Der Dickhäuter verharrt nicht auf dem Stuhl, er bewegt und verwandelt sich. Hölzern, wie das uralte CAD-Programm ihn schuf. Sein Bein wird dünn, wird zum Menschenarm: Endlich kann der Elefant sich selber kratzen. Aber er kann auch zum goldig-roten Apfel werden, zur menschlichen Figur, zum Ding oder sich im Raum und in abstrakten Formen auflösen. Eindeutige Geschichten erzählt Netzhammer nicht, seine komplexen, multimedialen Installationen sind so rätselhaft melancholisch wie sein Ausstellungstitel: «Zwei kühle Zwergelefanten fressen Einfühlungsüberschuss mit Pfirsicharoma». (Haus Konstruktiv Zürich, bis 15. Januar 2023)

Und so wandelt sich die Projektion. Die Betrachterin sieht sich übrigens zeitverzögert, so verdoppelt man sich selber. Aber eben Wahrnhemung ist wandelbar.

Die Szenerie mit einem selbst wandelt sich dauernd. Sabine Altorfer

Neben seinem alten CAD-Programm nutzt Yves Netzhammer auch neueste Techniken: LED-Maschinen zaubern sich verändernde Lichtzeichnungen in den Raum, kleine skulpturale Stücke stammen aus seiner neuesten Errungenschaft, einem 3D-Drucker. Und auch die Elefanten von Yves Netzhammer sind wandelbar und haben sich für die Zürcher Ausstellung ziemlich vermehrt.

Wie kratzt sich eine Elefant? Sabine Altorfer

Yves Netzhammer ist 1970 in Affoltern am Albis geboren, aufgewachsen ist er in Schaffhausen, heute lebt und arbeitet er in Zürich. Er machte zuerst eine Lehre als Hochbauzeichner (daher die Faszination für das CAD-Programm und die Darstellung von Räumen), danach besuchte er 1990 den einjährigen Vorkurs an der Hochschule für Gestaltung und Kunst in Zürich (heute ZHdK) und danach (von 1991 bis 1995) die Weiterbildungsklasse für Visuelle Gestaltung. Er arbeitete als Illustrator und Künstler. Seit 1998 stellt er regelmässig im In- und Ausland aus, Unvergessen ist seine dachgrosse Installation mit Malereien und Projektionen 2007 im Schweizer Pavillon der Biennale Venedig. Dieses Video gibt einen Einblick:

Die Autorin Chris Iseli Sabine Altorfer Sie war bis Ende November 2020 Kulturredaktorin bei CH Media und ist jetzt freie Autorin. Sie schreibt primär über Bildende Kunst. Seit März 2017 verfasst sie jede Woche in der «Schweiz am Wochenende» eine Bildbetrachtung – passend zur Jahreszeit, aktuellen Ereignissen oder zu Werken, die sie besonders mag.

