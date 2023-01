Bildbetrachtung von Sabine Altorfer: Der Berg im Winter

Kunstkolumne Bildbetrachtung von Sabine Altorfer – diese Woche: Der Berg im Winter Zum Start der Skiferien reist die Bildbetrachterin ins Wallis und gut 100 Jahre zurück. In Hérémence malte Édouard Vallet Land und Leute. 1912 setzte er den Berg ins Zentrum. Gross und erhaben. Sabine Altorfer Jetzt kommentieren 29.01.2023, 05.00 Uhr

Gross ist der Berg, klein der Mensch: «Der Berg im Winter» von Édouard Vallet, 1912, Öl auf Leinwand, 92x92 cm. Michel Martinez / Walliser Kantonsmuseen

Ein Berg, sonst nichts. Bildfüllend steht der Koloss auf der quadratischen Leinwand. Braun-schwarz sind Wald und Felsen, nur an wenigen Stellen konnte sich Schnee am steilen Hang festsetzen. Für den weissen, verhangenen Winterhimmel blieb nur ein schmaler Streifen, etwas mehr Platz bekommt die weisse Ebene. Es liegt wenig Schnee, entlang des Bildrandes und des Zauns ist gar etwas Grün auszumachen. Und dann steht da noch eine Gruppe niedriger Häuser, wie frierende Schafe zusammengedrängt, die Dächer verschneit. Kein Mensch ist zu sehen, kein Rauch steigt aus den Kaminen.

Welch ein Gegensatz zu den vom Tourismus geprägten Landschaften heute. «Der Berg im Winter» entstand ja auch schon 1912. Der Genfer Maler Édouard Vallet (1876–1929) hatte das Wallis entdeckt, er lebte zuerst in Hérémence, wo das Bild entstand, später in Vercorin. Er malte oft Szenen des ländlichen Lebens, hier aber zeigt er die pure Wucht des Berges – auch wenn er nur 2559 Meter hoch ist, der Pointe de Mandelon.

Édouard Vallet (1876-1929)

Vallet, in Genf geboren, absolvierte seine Ausbildung von 1892 bis 1895 Ausbildung an der Ecole des arts industriels und an der Ecole des Beaux-Arts in Genf. Reisen nach Frankreich, Deutschland und Italien prägten ihn. Ab 1908 wandte er sich zusammen mit seiner ersten Frau, der Malerin Marguerite Gilliard (1888-1911) Walliser Motiven zu. Er malte Land und Leute, wurde bekannt, seine Stiche waren populär und die Gemälde sind in vielen Museumssammlungen der Schweiz vertreten. Das Video der Stiftung Vallet gibt einen schönen Einblick in sein Leben und Schaffen:

Zum «Berg im Winter» gibt es übrigens ein sommerliches Pendant –nicht weniger imposant. 2020 war es Teil der Ausstellung Blumen für die Kunst im Aargauer Kunsthaus.

Die Aufbauarbeiten zur Ausstellung Kunst und Blumen im Aargauer Kunsthaus in Aarau. Aufgenommen am 2. März 2020 in Aarau. Im Bild: Silvana Hassler mit ihrem Werk des Künstlers Edouard Vallet «Le matin à la montagne». Chris Iseli / KUL

Die Autorin Chris Iseli Sabine Altorfer Sie war bis Ende November 2020 Kulturredaktorin bei CH Media und ist jetzt freie Autorin. Sie schreibt primär über Bildende Kunst. Seit März 2017 verfasst sie jede Woche in der «Schweiz am Wochenende» eine Bildbetrachtung – passend zur Jahreszeit, aktuellen Ereignissen oder zu Werken, die sie besonders mag.

