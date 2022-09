Bildbetrachtung: David Hockney's poppige Elternliebe

Kunstkolumne Bildbetrachtung von Sabine Altorfer – diese Woche: David Hockney’s Elternbild Leichtfüssig, bunt und technisch innovativ: Der britische Künstler David Hockney, 85, ist ein Tausendsassa und Publikumsliebling. Ein Bild in seiner (etwas einseitig geratenen) Ausstellung im Kunstmuseum Luzern hat mich besonders berührt. Sabine Altorfer Jetzt kommentieren 18.09.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Mein Lieblingsbild in der Luzerner Ausstellung von David Hockney: «My Parents» malte er 1977, als 40-Jähriger. Joe Humphrys / Photo ©Tate

Liebte der britische Maler David Hockney seine Eltern, als er sie 1977 so malte? Ja. Obwohl – oder gerade weil – er ein ungewöhnliches Doppelporträt von ihnen schuf. Die beiden haben sich hübsch gemacht, das blaue Kleid steht der Mutter, der braune Anzug des Vaters wirkt gediegen, das Licht von links beleuchtet sie spannungsvoll. Ihre Platzierung und Haltung irritieren allerdings.

Sie posiert etwas steif, aber stolz am linken Rand, die Füsse sittsam auf dem Teppich platziert. Er ist rechts schräg ins Bild gerückt, gebückt in einen Bildband vertieft, die polierten Schuhe nur auf den Ballen abgestellt. Das Bildzentrum aber besetzt die grüne Kommode, gelbe und rote Tulpen sorgen für einen munteren Kontrast im typisch poppig-bunten Hockney-Bild. Im braunen Kippspiegel erahnen wir zwei Gemälde an der gegenüberliegenden Wand, die vom Kunstsinn der Eltern erzählen, wie auch das Buch über den Maler Chardin im Regal. Mehr Privates – oder gar einen Beziehungsstatus – enthüllt der Malersohn nicht.

Die Ausstellung «Moving Focus» von David Hockney im Kunstmuseum Luzern dauert bis 30. Oktober.

Kunstmuseum Luzern: David Hockney Retrospektive. So sieht sich der Künstler selber. Eines der riesigen aus Fotos zusammengesetzten Bilder. Patrick Huerlimann

David Hockney

Er ist 1937 in Bradford, der englischen Grafschaft West Yorkshire, geboren und wurde durch seine Eltern Laura und Kenneth Hockney früh gefördert. Entscheidend für ihn war die Ausbildung am Royal College of Art in London – und 1964 sein Umzug nach Kalifornien. Schon am College hatte er Erfolg trotz Eigensinn und in Kalifornien konnte er seine Homosexualität leben und malen (in Grossbritannien galt ein Verbot bis 1967, bzw. bis 1982). Ab den 1990er-Jahren lebte Hockney teilweise wieder in seiner Heimat Yorkshire, um bei seinen älter werdenden Eltern zu sein und die Landschaften zu malen – sogar plein air, draussen in der Natur wie einst die Impressionisten.

In diesem Video erzählt David Hockney über seine Anfänge:

youtube

Hockney liess sich von vielen Malern inspirieren und schuf doch eigenes, stets neugierig auf neue Medien und Techniken. Ein Zitat: «Ich liebe es, mir die Welt anzusehen. Es hat mich schon immer interessiert, wie wir sehen und was wir sehen. Die Welt ist aufregend, auch wenn man das von vielen Bildern nicht behaupten kann.» Wer noch etwas mehr über den nimmermüden Schaffer Hockney erfahren möchte: Hier philosophiert er mit Humor und Altersmilde über Kunst, das Leben und den Anteil von Schwulen und Lesben im britischen Parlament.

youtube

Die Autorin Chris Iseli Sabine Altorfer Sie war bis Ende November 2020 Kulturredaktorin bei CH Media und ist jetzt freie Autorin. Sie schreibt primär über Bildende Kunst. Seit März 2017 verfasst sie jede Woche in der «Schweiz am Wochenende» eine Bildbetrachtung – passend zur Jahreszeit, aktuellen Ereignissen oder zu Werken, die sie besonders mag.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen