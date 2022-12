Bildbetrachtung von Sabine Altorfer: Das perfekte Hundebild

Kunstkolumne Bildbetrachtung von Sabine Altorfer – diese Woche: Das perfekte Hundebild Dutzende Schneefötelis haben wir diese Woche geschossen. Doch das perfekte Bild «Liegender Hunde im Schnee» ist gemalt. Eindrücklicher und mit mehr Finessen als Kamera und Photoshop offerieren. Sabine Altorfer Jetzt kommentieren 18.12.2022, 05.00 Uhr

Franz Marc, Liegender Hund im Schnee, ca. 1911 Städel Museum, Frankfurt Am Main

Heller Hund auf Schnee: eine heikle Sache. Franz Marc (1880–1916) aber gelang das Motiv mit seinem 1911 gemalten «Russi» umwerfend schön. Der Tierspezialist unter den Expressionisten hat Perspektive, Ausschnitt und Farbnuancen perfekt austariert. Der Hund füllt beinahe das Format, aber er sprengt es nicht: Das schafft Ruhe. Er ist nur in leichter Aufsicht dargestellt, das verhindert eine unterwürfige Wirkung. Der Körper bildet eine weiche S-Kurve, der Hintern liegt über, die Schnauze unter der Mitte: So wirkt er uns vertrauensvoll zugewandt, selbst mit geschlossenen Augen.

Das Gefühl der Geborgenheit steigert der knappe Kranz von Baumstämmen. Ihr dunkles Grün lässt zusammen mit den kaltblauen Schattenflecken den Schnee und das Hundefell mit seinem raffinierten Weiss-Gelb-Grün-Blau hell leuchten. Details bei Pelz oder Bäumen schenkt sich der Maler, er vereinfacht und konstruiert die Formen gar kantig. Das steigert die Klarheit und die Wirkung. Kamera und Photoshop können da nicht mithalten.

Für die Nazis war der Hund «entartet»

Das Bild von Franz Marc gehört dem Städel Museum in Frankfurt. Es hat eine bewegte Geschichte wie das Museum dazu schreibt: «Das beliebte Gemälde des im Schnee liegenden Hundes von Franz Marc kam zwei Mal in die Sammlung des Museums: zunächst 1919 von der Witwe des Malers erworben, hing das Werk bis 1937 in der modernen Abteilung. Die nationalsozialistische Beschlagnahmung entriss das Gemälde gemeinsam mit 76 weiteren der Sammlung, doch 1961 bot sich die Gelegenheit, das in amerikanischem Privatbesitz befindliche Werk abermals zu erwerben. Die Kaufsumme von 175'000 Mark überschritt den bisherigen Höchstpreis für moderne Kunst im Städel fast um das Dreifache – doch in Anbetracht der Bedeutung des Gemäldes für die Sammlung tätigte der Museums-Verein diesen Rückkauf nach kurzer Bedenkzeit.»

Franz Marc gehört zu den Pionieren des Expressionismus und war Mitbegründer der innovativen Gruppe «Blauer Reiter». Doch auch wenn er die Formensprache des Kubismus, die Farbenpracht des Fauvismus und die Zukunftsgläubigkeit der Futuristen teilte, blieb er der gegenständlichen Darstellung treu. Blaue Pferde, gelbe oder rote Kühe wurden zu seinen populären Markenzeichen. Marc wurde 1880 in München geboren und starb 1916 als Soldat im Ersten Weltkrieg bei Verdun.

Franz Marc aktuell auch in Basel

Franz Marc: Tierschicksale (Die Bäume zeigten ihre Ringe, die Tiere ihre Adern); 1913 Kunstmuseum Basel / mit einem Sonderkredit der Basler Regierung erworben

In der Ausstellung «Zerrissene Moderne» des Kunstmuseums Basels bildet Franz Marcs unvollendetes Gemälde «Tierschicksale (Die Bäume zeigten ihre Ringe, die Tiere ihre Adern)» von 1913 eines der zentralen Werke. Das Basler Museum kaufte das Werk 1939, es unterstützte damit die Nazis finanziell aber rettete gleichzeitig das Bild vor ihrer Zerstörungswut. Diesen Konflikt (und die Basler Ankäufe) thematisiert die Ausstellung (bis 19. Februar).

Die Autorin Chris Iseli Sabine Altorfer Sie war bis Ende November 2020 Kulturredaktorin bei CH Media und ist jetzt freie Autorin. Sie schreibt primär über Bildende Kunst. Seit März 2017 verfasst sie jede Woche in der «Schweiz am Wochenende» eine Bildbetrachtung – passend zur Jahreszeit, aktuellen Ereignissen oder zu Werken, die sie besonders mag.

