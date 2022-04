Bildbetrachtung: Das perfekte Ei zu Ostern

Kunstkolumne Bildbetrachtung von Sabine Altorfer – diese Woche: Das perfekte Ei zu Ostern Bevor Sie die Eier färben und tütschen - schauen Sie genau hin. Das haben zahlreiche Fotografen auch gemacht, fasziniert von der perfekten Erscheinung und der vertrackten Form. Für Hans Finsler war das Ei nicht nur Herausforderung, sondern auch Lehrstoff. Sabine Altorfer Jetzt kommentieren 10.04.2022, 05.00 Uhr

Hans Finsler, Zwei Eier, Positiv, 1929, Silbergelatine, 178 x 125. Kunstmuseum Moritzburg Halle. Bild: Kulturstiftung Sachsen-Anhalt © Nachlass Hans Finsler

Die kommende Karwoche ist hierzulande zur Eierwoche mutiert. Es wird gefärbt, geschmückt und getütscht. Doch betrachten wir ein Ei genauer! Die Form ist perfekt, aber schwierig zu benennen – ein gedehnter Ellipsoid triffts am besten. Diese Form, die gleichmässige matte Oberfläche und Farbe haben Fotografen immer wieder gereizt. Legendär sind die Aufnahmen von Hans Finsler (1891–1972). «Zwei Eier positiv» ist perfekt ausgeleuchtet, der Schlagschatten zum Kreis verkürzt, das eine angeschnitten, um das Foto spannender zu machen. Dass sie nicht stehen, hat Finsler nicht destabilisiert.

Hans Finsler, in Heilbronn geboren, war von 1932 bis 1957 Leiter der neuen Klasse für Fotografie an der Kunstgewerbeschule Zürich. Seine kühle, sachliche Perfektion, die sparsamen, aber spannungsvollen Arrangements haben die Werbung, die Wahrnehmung von Design sowie Generationen von Fotografinnen und Fotografen, geprägt. Und manche selbst zu Eierbildern inspiriert – etwa Werner Bischof.

Interessanterweise hat Hans Finsler das Hell-Dunkel bei einigen Eierfotos auch umgekehrt: Schwarze Eier mit weissen Schatten wirken ziemlich surreal. Zu sehen hier in der Bilderauswahl, die das SIKART-Lexikon zur Schweizer Kunst zeigt.

Screenshot: Altorfer

Hans Finsler engagierte sich über seine Tätigkeit als Lehrer hinaus für die Fotografie in der Schweiz. So war er Mitbegründer der Schweizerischen Stiftung für die Photographie. Nur logisch also, ist er in der Datenbank der Fotostiftung Schweiz – wie sie heute heisst – gut vertreten. Zu finden sind seine Werke über diesen Link: https://fss.e-pics.ethz.ch/index.jspx?category=623#1648638849261_0

Das Bild «Zwei Eier positiv» wurde uns vom Kunstmuseum Moritzburg in Halle zur Verfügung gestellt. Es ist kein Zufall, bewahrt das Museum den Nachlass von Hans Finsler. Er lebte und lehrte von 1921 bis 1932 an der Kunstgewerbeschule in Halle. Das Museum hat einen schönen Blog über seine Lampenbilder. https://www.kunstmuseum-moritzburg.de/kunst-erleben/digital-entdecken/museumsblog/18-maerz-2022/

Und noch ein Nachtrag

Redet man über Fotografien von Eiern, entbrennt zwangsläufig die Diskussion darüber, wer die Dinger denn am besten abgelichtet habe. Neben Hans Finsler fällt da regelmässig der Name Josef Sudek (1896-1976). Der Tscheche hat auch im Stil der Neuen Sachlichkeit Eier, Zwiebeln und Gläser meisterhaft fotografiert, allerdings nicht so pur wie Finsler, sondern im alltäglichen Kontext. Bei Landschaften, den Panoramen und Gärten blieb er eher der Romantiker.

Fotos von Josef Sudek. Screenshot: Altorfer

Sabine Altorfer Sie war bis Ende November 2020 Kulturredaktorin bei CH Media und ist jetzt freie Autorin. Sie schreibt primär über Bildende Kunst. Seit März 2017 verfasst sie jede Woche in der «Schweiz am Wochenende» eine Bildbetrachtung – passend zur Jahreszeit, aktuellen Ereignissen oder zu Werken, die sie besonders mag.

