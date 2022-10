Bildbetrachtung: Das Modell als Malerin

Kunstkolumne Bildbetrachtung von Sabine Altorfer – diese Woche: Das Modell als Malerin Arm war sie und schön: Suzanne Valadon war vor 150 Jahren ein begehrtes Modell in Paris. Doch auch sie beobachtete die Maler genau und wurde selbst zur anerkannten Künstlerin. Sabine Altorfer Jetzt kommentieren 16.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Suzanne Valadon: «La grenouille» (das Mädchen), 1910. 58.5 x 49.5 cm; Pastell und Öl auf Papier, auf Karton aufgezogen. Stiftung Im Obersteg, Depositum im Kunstmuseum Basel. Martin P. Bühler / Kunstmuseum Basel-

Rein in die warme Wanne! Nackte Frauen sind in der Kunst Dauerbrenner und Badende die Topsellers. Meist zeigen die Maler ihre Modelle etwas verschämt. So, als würde keiner gucken, wie sie sich gerade die Zehen abtrocknen. Bei diesem kleinen Gemälde im Kunstmuseum Basel aber steigt die junge Frau aktiv und munter in die hohe Wanne und Körperdetails sind trotz des hochgereckten Beines keine zu erspienzeln. Ihr gehört zudem nur die obere, fernere Bildhälfte, die untere füllen die grau-blaue, gerundete Wanne und die Frau im blauen Kleid und weisser Schürze, die in der Wanne werkelt.